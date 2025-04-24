Пушич про матч Шахтар – Динамо — обіцяє боротися до кінця в обох класико

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

У 26-му турі УПЛ відбудеться українське ель-класико. "Шахтар" прийме київське "Динамо", яке майже забезпечило собі місце в турнірній таблиці вище "гірників".

Про майбутній матч висловився головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич, слова якого наводить FootballHub.

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Пушич хоче перемогти "Динамо"

За словами Пушича, його команда 27 квітня готова викластися на повну, щоб продемонструвати свій фірмовий стиль гри та боротися до останньої хвилини.

Пушич із захватом чекає не лише на гру в чемпіонаті, а й на фінал Кубка України, де Шахтар також зустрінеться з Динамо. Він назвав ці поєдинки класичним українським протистоянням, яке буде важливою подією для країни.

"Ми віддаватимемося повністю, ми боротимемося до кінця, демонструватимемо наш футбол. А зараз попереду наступна гра, неймовірний матч. Я не можу дочекатися його. І також не можу дочекатися протистояння з ними у фіналі Кубка України. Це класичне протистояння в межах України, і я впевнений, усі в очікуванні цих двох зустрічей", — сказав Пушич.

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