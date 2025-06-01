Кудрівка шукає стадіон для УПЛ: серед варіантів Запоріжжя та Ірпінь

Кудрівка розглядає можливість грати в прифронтовій області
В перехідних матчах за місце в українській Прем'єр-лізі ФК "Кудрівка" пройшов полтавську "Ворсклу", яка не покидала УПЛ з 1996 року. В першій грі першолігова команда програла з рахунком 1:2, але у матчі-відповіді завершила основний час 1:0, а в серії пенальті перемогла 4:3.
"Кудрівка" попри вихід в УПЛ, не має необхідних стадіонів й тому шукає інші міста, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Де гратиме "Кудрівка"
За інформацією джерела, наразі керівництво "Кудрівки" розглядає кілька міст зі стадіонами, які відповідають рівню УПЛ.
Бурбас відзначив, що команда навіть розглядає варіант з майже прифронтовим "Запоріжжям". Наразі луганська "Зоря" через небезпеку не грає там на "Славутич Арені" й після початку повномасштабної війни переїхала у Київ.
Також раніше в клубі заявляли, що можуть грати на розбитому російськими снарядами стадіоні в Ірпені.
Нагадаємо, уболівальники "ПСЖ" розчулили головного тренера Луїса Енріке.
У "Манчестер Сіті" підпишуть тренера, що любить Росію та росіян.
У власника харківського "Металіста" побували правоохоронці з обшуками.
Юна дзюдоїстка складе конкуренцію найкрасивішим українським спортсменкам.
Читайте Новини.LIVE!