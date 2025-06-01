Кудрівка шукає стадіон для УПЛ: серед варіантів Запоріжжя та Ірпінь

Гравці "Кудрівки" після матчу з "Ворсклою". Фото: "Кудрівка"

В перехідних матчах за місце в українській Прем'єр-лізі ФК "Кудрівка" пройшов полтавську "Ворсклу", яка не покидала УПЛ з 1996 року. В першій грі першолігова команда програла з рахунком 1:2, але у матчі-відповіді завершила основний час 1:0, а в серії пенальті перемогла 4:3.

"Кудрівка" попри вихід в УПЛ, не має необхідних стадіонів й тому шукає інші міста, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Де гратиме "Кудрівка"

За інформацією джерела, наразі керівництво "Кудрівки" розглядає кілька міст зі стадіонами, які відповідають рівню УПЛ.

Бурбас відзначив, що команда навіть розглядає варіант з майже прифронтовим "Запоріжжям". Наразі луганська "Зоря" через небезпеку не грає там на "Славутич Арені" й після початку повномасштабної війни переїхала у Київ.

Також раніше в клубі заявляли, що можуть грати на розбитому російськими снарядами стадіоні в Ірпені.

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