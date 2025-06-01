Кудривка ищет стадион для УПЛ: среди вариантов Запорожье и Ирпень

Игроки "Кудривки" после матча с "Ворсклой". Фото: "Кудривки"

В переходных матчах за место в украинской Премьер-лиге ФК "Кудривка" прошел полтавскую "Ворсклу", которая не покидала УПЛ с 1996 года. В первой игре перволиговая команда проиграла со счетом 1:2, но в ответном матче завершила основное время 1:0, а в серии пенальти победила 4:3.

"Кудривка" несмотря на выход в УПЛ, не имеет необходимых стадионов и поэтому ищет другие города, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации источника, сейчас руководство "Кудривки" рассматривает несколько городов со стадионами, которые соответствуют уровню УПЛ.

Бурбас отметил, что команда даже рассматривает вариант с почти прифронтовым "Запорожьем". Сейчас луганская "Заря" из-за опасности не играет там на "Славутич Арене", и после начала полномасштабной войны переехала в Киев.

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