Кудривка ищет стадион для УПЛ: среди вариантов Запорожье и Ирпень

Кудривка рассматривает возможность играть в прифронтовой области
В переходных матчах за место в украинской Премьер-лиге ФК "Кудривка" прошел полтавскую "Ворсклу", которая не покидала УПЛ с 1996 года. В первой игре перволиговая команда проиграла со счетом 1:2, но в ответном матче завершила основное время 1:0, а в серии пенальти победила 4:3.
"Кудривка" несмотря на выход в УПЛ, не имеет необходимых стадионов и поэтому ищет другие города, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Где будет играть "Кудривка"
По информации источника, сейчас руководство "Кудривки" рассматривает несколько городов со стадионами, которые соответствуют уровню УПЛ.
Бурбас отметил, что команда даже рассматривает вариант с почти прифронтовым "Запорожьем". Сейчас луганская "Заря" из-за опасности не играет там на "Славутич Арене", и после начала полномасштабной войны переехала в Киев.
Также ранее в клубе заявляли, что могут играть на разбитом российскими снарядами стадионе в Ирпене.
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