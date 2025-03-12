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Куліш здобув золоту медаль на Євро з кульової стрільби

12 березня 2025 10:38
Іван Крутогоров - Редактор
Куліш у боротьбі з росіянином став чемпіоном Європи зі стрільби
Український стрілець Куліш святкує перемогу. Фото: instagram.com/kulishsergey17/
Іван Крутогоров - Редактор

Лідер збірної України з кульової стрільби Сергій Куліш здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи. Він став найкращим на дистанції 10 метрів.

Куліш кваліфікувався до фіналу турніру з шостого місця за підсумками кваліфікації, повідомляє управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.

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Сергій Куліш взяв участь у чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що пройшов у хорватському місті Осієк. У напруженій боротьбі українцю вдалося вибороти місце у фіналі, де йому вже не було рівних.

Сергей Кулиш
Сергій Куліш на подіумі. Фото: instagram.com/kulishsergey17/

Спортсмен зумів випередити Іллю Марсова, який виступав під нейтральним прапором. На третьому місці опинився хорват Мілан Маричич, який значно відстав від двох лідерів.

Сергей Кулиш
Сергій Куліш у Франції. Фото: instagram.com/kulishsergey17/

Що відомо про Сергія Куліша

Український стрілець брав участь у чотирьох розіграшах Олімпійських ігор поспіль. У Лондоні його найкращим результатом було 14 місце, у Токіо Куліш дійшов до вісімки найкращих. Свої найкращі виступи спортсмен провів у Ріо-де-Жанейро та Парижі, де завоював по срібній медалі.

Також Сергій Куліш став чемпіоном світу 2022 року на турнірі, який відбувся в Катарі.

Чемпіонат Європи зі стрільби. Чоловіки

  1. Сергій Куліш (Україна) — 252,0
  2. Ілля Марсов — 251,7
  3. Міран Маричич (Хорватія) — 229,6.

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