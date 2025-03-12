Куліш у боротьбі з росіянином став чемпіоном Європи зі стрільби

Куліш здобув золоту медаль на Євро з кульової стрільби
Лідер збірної України з кульової стрільби Сергій Куліш здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи. Він став найкращим на дистанції 10 метрів.
Куліш кваліфікувався до фіналу турніру з шостого місця за підсумками кваліфікації, повідомляє управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.
Сергій Куліш взяв участь у чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що пройшов у хорватському місті Осієк. У напруженій боротьбі українцю вдалося вибороти місце у фіналі, де йому вже не було рівних.
Спортсмен зумів випередити Іллю Марсова, який виступав під нейтральним прапором. На третьому місці опинився хорват Мілан Маричич, який значно відстав від двох лідерів.
Що відомо про Сергія Куліша
Український стрілець брав участь у чотирьох розіграшах Олімпійських ігор поспіль. У Лондоні його найкращим результатом було 14 місце, у Токіо Куліш дійшов до вісімки найкращих. Свої найкращі виступи спортсмен провів у Ріо-де-Жанейро та Парижі, де завоював по срібній медалі.
Також Сергій Куліш став чемпіоном світу 2022 року на турнірі, який відбувся в Катарі.
Чемпіонат Європи зі стрільби. Чоловіки
- Сергій Куліш (Україна) — 252,0
- Ілля Марсов — 251,7
- Міран Маричич (Хорватія) — 229,6.
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