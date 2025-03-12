Кулиш в борьбе с россиянином стал чемпионом Европы по стрельбе

Украинский стрелок Кулиш празднует победу. Фото: instagram.com/kulishsergey17/

Лидер сборной Украины по пулевой стрельбе Сергей Кулиш завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Он стал лучшим на дистанции 10 метров.

Кулиш квалифицировался в финал турнира с шестого места по итогам квалификации, сообщает управление по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОВА.

Читайте также:

Сергей Кулиш принял участие в чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который прошел в хорватском городе Осиек. В напряженной борьбе украинцу удалось завоевать место в финале, где ему уже не было равных.

Сергей Кулиш на подиуме. Фото: instagram.com/kulishsergey17/

Спортсмен сумел опередить Илью Марсова, который выступал под нейтральным флагом. На третьем месте оказался хорват Милан Маричич, который значительно отстал от двух лидеров.

Сергей Кулиш во Франции. Фото: instagram.com/kulishsergey17/

Что известно о Сергей Кулише

Украинский стрелок участвовал в четырех розыгрышах Олимпийских игр подряд. В Лондоне его лучшим результатом было 14 место, в Токио Кулиш дошел до восьмерки лучших. Свои лучшие выступления спортсмен провел в Рио-де-Жанейро и Париже, где завоевал по серебряной медали.

Также Сергей Кулиш стал чемпионом мира 2022 года на турнире, который прошел в Катаре.

Чемпионат Европы по стрельбе. Мужчины

Сергей Кулиш (Украина) — 252,0 Илья Марсов — 251,7 Миран Маричич (Хорватия) — 229,6.

Напомним, мы проанализировали причины неудачного выступления "Динамо" и "Шахтера" в 2025 году.

В случае, если киевская команда не станет чемпионом Украины, ее может возглавить новый главный тренер.

В нашем эксклюзивном материале можно узнать, чем сейчас занимаются Юлия Джима и другие звезды украинского биатлона прошлых лет.

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и француз Рафаэль Пуаре были одними из лучших биатлонистов мира — как сложились их карьеры.