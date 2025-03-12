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Кулиш завоевал золотую медаль на Евро по пулевой стрельбе

12 марта 2025 10:38
Иван Крутогоров - Редактор
Кулиш в борьбе с россиянином стал чемпионом Европы по стрельбе
Украинский стрелок Кулиш празднует победу. Фото: instagram.com/kulishsergey17/
Иван Крутогоров - Редактор

Лидер сборной Украины по пулевой стрельбе Сергей Кулиш завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Он стал лучшим на дистанции 10 метров.

Кулиш квалифицировался в финал турнира с шестого места по итогам квалификации, сообщает управление по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОВА.

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Сергей Кулиш принял участие в чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который прошел в хорватском городе Осиек. В напряженной борьбе украинцу удалось завоевать место в финале, где ему уже не было равных. 

Сергей Кулиш
Сергей Кулиш на подиуме. Фото: instagram.com/kulishsergey17/

Спортсмен сумел опередить Илью Марсова, который выступал под нейтральным флагом. На третьем месте оказался хорват Милан Маричич, который значительно отстал от двух лидеров. 

Сергей Кулиш
Сергей Кулиш во Франции. Фото: instagram.com/kulishsergey17/

Что известно о Сергей Кулише 

Украинский стрелок участвовал в четырех розыгрышах Олимпийских игр подряд. В Лондоне его лучшим результатом было 14 место, в Токио Кулиш дошел до восьмерки лучших. Свои лучшие выступления спортсмен провел в Рио-де-Жанейро и Париже, где завоевал по серебряной медали. 

Также Сергей Кулиш стал чемпионом мира 2022 года на турнире, который прошел в Катаре. 

Чемпионат Европы по стрельбе. Мужчины

  1. Сергей Кулиш (Украина) — 252,0
  2. Илья Марсов — 251,7
  3. Миран Маричич (Хорватия) — 229,6. 

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