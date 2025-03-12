Кулиш в борьбе с россиянином стал чемпионом Европы по стрельбе

Кулиш завоевал золотую медаль на Евро по пулевой стрельбе
Лидер сборной Украины по пулевой стрельбе Сергей Кулиш завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Он стал лучшим на дистанции 10 метров.
Кулиш квалифицировался в финал турнира с шестого места по итогам квалификации, сообщает управление по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОВА.
Сергей Кулиш принял участие в чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который прошел в хорватском городе Осиек. В напряженной борьбе украинцу удалось завоевать место в финале, где ему уже не было равных.
Спортсмен сумел опередить Илью Марсова, который выступал под нейтральным флагом. На третьем месте оказался хорват Милан Маричич, который значительно отстал от двух лидеров.
Что известно о Сергей Кулише
Украинский стрелок участвовал в четырех розыгрышах Олимпийских игр подряд. В Лондоне его лучшим результатом было 14 место, в Токио Кулиш дошел до восьмерки лучших. Свои лучшие выступления спортсмен провел в Рио-де-Жанейро и Париже, где завоевал по серебряной медали.
Также Сергей Кулиш стал чемпионом мира 2022 года на турнире, который прошел в Катаре.
Чемпионат Европы по стрельбе. Мужчины
- Сергей Кулиш (Украина) — 252,0
- Илья Марсов — 251,7
- Миран Маричич (Хорватия) — 229,6.
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