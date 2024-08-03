Мэм с Юсуфом Дикечем на Олимпиаде: Сергей Кулиш комментирует ситуацию

Юсуф Дикеч. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже стал очень популярным мем с турецким стрелком Юсуфом Дикечем. Мужчина выиграл серебряную медаль, придя на соревнования в обычной одежде без экипировки и в обычных очках.

Ситуацию прокомментировал коллега Дикеча, серебряный призер Парижа-2024, украинец Сергей Кулиш в комментарии "Трибуне".

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По словам Кулиша, мэм понравился и поднял настроение всей сборной Украины. При этом спортсмен надеется, что Дикеч не обиделся.

Героя мема Кулиш характеризует как очень сильного и опытного спортсмена, прошедшего пять Олимпийских игр.

"Это не случайность, что он взял медаль. Долго к ней шел. Это закономерность.

Этот мем — хорошая реклама нашего вида спорта, это супер", — сказал Кулиш.

Относительно экипировки Дикеча Сергей отметил, что в стрельбе из пистолета не нужно специальное снаряжение. Его одевают те, кто стреляет из винтовки.

Кулиш добавил, что обычно стрелки из пистолета надевают только окуляр, закрывающий левый глаз, чтобы не щуриться.

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