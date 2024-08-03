Мем з Юсуфом Дікечем на Олімпіаді: Сергій Куліш коментує ситуацію

Юсуф Дікеч. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі став дуже популярним мем з турецьким стрільцем Юсуфом Дікечем. Чоловік виграв срібну медаль, прийшовши на змагання у звичайному одязі без екіпірування та у звичайних окулярах.

Ситуацію прокоментував колега Дікеча, срібний призер Парижу-2024, українець Сергій Куліш в коментарі "Трибуні".

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За словами Куліша, мем сподобався та підняв настрій всій збірній України. При цьому спортсмен сподівається, що Дікеч не образився.

Героя мему Куліш характеризує як дуже сильного та досвідченого спортсмена, який пройшов п’ять Олімпійських ігор.

"Це не випадковість, що він взяв медаль. Довго до неї йшов. Це закономірність.

Цей мем — хороша реклама нашого виду спорту, це супер", — сказав Куліш.

Щодо екіпірування Дікеча, Сергій зазначив, що в стрільбі з пістолета не потрібне спеціальне спорядження. Його одягають ті, хто стріляє із гвинтівки.

Куліш додав, що зазвичай стрілки із пістолета одягають лише окуляр, який закриває ліве око, щоб не жмуритись.

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