Куман назвав план збірної Нідерландів на гру з Румунією

Рональд Куман керує грою збірної Франції. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман поділився планом своєї команди на гру з Румунією у 1/8 чемпіонату Європи з футболу. Наставник "ораньє" запевнив, що у його підопічних немає недооцінки суперника.

Куман пояснив, у чому збірна Румунії сильніша за Нідерланди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У поєдинку 1/8 континентальної першості зіграють збірні Румунії та Нідерландів. Обидві команди набрали по 4 бали на груповій стадії, проте підопічні Едуарда Йорданеску очолили свій квартет, а гравці Рональда Кумана зайняли лише третій рядок.

Рональд Куман святкує вихід своєї команди у плей-офф Євро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Як Нідерланди зіграють із Румунією

Наставник "ораньє" зізнався в тому, що побоюється суперника. Куман зазначив, що команда Йорданеску грає в атлетичний, агресивний футбол. Взаємодія між футболістами залишається на високому рівні протягом всього Євро-2024.

"Ми очікуємо, що вони зіграють дуже активно. Це фізично сильна команда, що дає їм перевагу в обороні. Дуже важливо грамотно діяти під час стандартних положень біля своїх воріт, оскільки румуни часто грають нестандартно у таких випадках", — заявив Куман.

Тренер збірної Нідерландів додав, що його підопічні намагатимуться не допускати ударів суперника по воротах Барта Вербрюггена.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Євро-2024 зіграє з переможцем матчу Австрія — Туреччина.

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