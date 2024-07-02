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Куман пояснив, що допоможе Нідерландам обіграти Румунію на Євро-2024

2 липня 2024 11:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Куман назвав план збірної Нідерландів на гру з Румунією
Рональд Куман керує грою збірної Франції. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман поділився планом своєї команди на гру з Румунією у 1/8 чемпіонату Європи з футболу. Наставник "ораньє" запевнив, що у його підопічних немає недооцінки суперника.

Куман пояснив, у чому збірна Румунії сильніша за Нідерланди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У поєдинку 1/8 континентальної першості зіграють збірні Румунії та Нідерландів. Обидві команди набрали по 4 бали на груповій стадії, проте підопічні Едуарда Йорданеску очолили свій квартет, а гравці Рональда Кумана зайняли лише третій рядок.

Рональд Куман
Рональд Куман святкує вихід своєї команди у плей-офф Євро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Як Нідерланди зіграють із Румунією

Наставник "ораньє" зізнався в тому, що побоюється суперника. Куман зазначив, що команда Йорданеску грає в атлетичний, агресивний футбол. Взаємодія між футболістами залишається на високому рівні протягом всього Євро-2024.

"Ми очікуємо, що вони зіграють дуже активно. Це фізично сильна команда, що дає їм перевагу в обороні. Дуже важливо грамотно діяти під час стандартних положень біля своїх воріт, оскільки румуни часто грають нестандартно у таких випадках", — заявив Куман.

Тренер збірної Нідерландів додав, що його підопічні намагатимуться не допускати ударів суперника по воротах Барта Вербрюггена.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Євро-2024 зіграє з переможцем матчу Австрія — Туреччина.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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спорт футбол Румунія Нідерланди Євро-2024 Рональд Куман

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