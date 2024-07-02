Куман назвал план сборной Нидерландов на игру с Румынией

Рональд Куман руководит игрой сборной Франции. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился планом своей команды на игру с Румынией в 1/8 чемпионата Европы по футболу. Наставник "оранье" заверил, что у его подопечных нет недооценки соперника.

Куман объяснил, в чем сборная Румынии сильнее Нидерландов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В поединке 1/8 континентального первенства сыграют сборные Румынии и Нидерландов. Обе команды набрали по 4 балла на групповой стадии, однако подопечные Эдуарда Йорданеску возглавили свой квартете, а игроки Рональда Кумана заняли только третью строчку.

Рональд Куман празднует выход своей команды в плей-офф Евро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Как Нидерланды сыграют с Румынией

Наставник "оранье" признался в том, что опасается соперника. Куман отметил, что команда Йорданеску играет в атлетичный, агрессивный футбол. Взаимодействие между футболистами остается на высоком уровне на протяжение всего Евро-2024.

"Мы ожидаем, что они сыграют очень активно. Это физически сильная команда, что дает им преимущество в обороне. Очень важно грамотно действовать во время стандартных положений у своих ворот, поскольку румыны часто играют нестандартно в таких случаях", — заявил Куман.

Тренер сборной Нидерландов добавил, что его подопечные постараются не допускать удары соперника по ворота Барта Вербрюггена.

Победитель этой пары в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция.

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