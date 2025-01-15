Анчелотті вирішив, коли випустить Луніна — деталі

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

У мадридському "Реалі" планують зміни після розгромної поразки від "Барселони" у фіналі Суперкубка. Наприклад, зміну воротаря.

Українець Андрій Лунін буде захищати ворота "Реала" у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Сельти", повідомляє MadridXtra.

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Таке рішення ухвалив головний тренер команди Карло Анчелотті. Про що вже повідомив на пресконференції.

🚨 Ancelotti: "Andriy Lunin will PLAY tomorrow." pic.twitter.com/Lo0yVnvY3s — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2025

Минулі матчі Луніна

Андрій Лунін захищав ворота "Реала" у матчі минулої стадії Кубка країни проти "Депортіво Мінери". Тоді мадридський клуб переміг 5:0.

Усього українець цього сезону зіграв за "Реал" шість поєдинків, у яких пропустив вісім м'ячів.

Тібо Куртуа був у воротах "Реала" у минулому матчі, який його клуб програв з рахунком 2:5 для "Барселони",

Матч "Реала" та "Сельти" відбудеться у четвер, 16 січня. Він розпочнеться о 22:30 за київським часом.

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