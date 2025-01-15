Анчелотти решил, когда выпустит Лунина — детали

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

В мадридском "Реале" планируют изменения после разгромного поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка. Например, смену вратаря.

Украинец Андрей Лунин будет защищать ворота "Реала" в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты", сообщает MadridXtra.

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Такое решение принял главный тренер команды Карло Анчелотти. О чем уже сообщил на пресс-конференции.

🚨 Анчелотти: "Андрей Лунин будет играть завтра" pic.twitter.com/Lo0yVnvY3s — Madrid Xtra (@MadridXtra) 15 января 2025

Прошлые матчи Лунина

Андрей Лунин защищал ворота "Реала" в матче прошлой стадии Кубка страны против "Депортиво Минеры". Тогда мадридский клуб победил 5:0.

Всего украинец в этом сезоне сыграл за "Реал" шесть поединков, в которых пропустил восемь мячей.

Тибо Куртуа был в воротах "Реала" в прошлом матче, который его клуб проиграл со счетом 2:5 для "Барселоны",

Матч "Реала" и "Сельты" состоится в четверг, 16 января. Он начнется в 22:30 по киевскому времени.

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