Куртуа готується витіснити Луніна з основного складу Реала

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Воротар збірної Бельгії та "Реала" Тібо Куртуа практично завершив відновлення від наслідків тяжкої травми. Найближчими тижнями він може замінити у воротах мадридської команди Андрія Луніна.

Бельгієць та українець вже разом працюють на тренуваннях "бланкос", повідомляє Marca.

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Андрій Лунін проводить найкращий сезон у своїй кар'єрі. Молодий 25-річний воротар виграв конкуренцію в іспанця Кепи й став головним голкіпером "Реала". Іспанська преса регулярно хвалить українця, але незабаром він може знову опинитися на лаві запасних.

Тібо Куртуа на розминці. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Повернення Куртуа

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не приховує, що вважає бельгійця основним воротарем команди. Тібо довго не грав через тяжку травму. Він пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна під час передсезонної підготовки й не зіграв цього сезону жодного матчу.

Бельгієць ухвалив рішення пропустити Євро-2024 для того, щоб повністю відновитися від травми та знову зайняти місце у стартовому складі "Реала". Куртуа вже практично здоровий і знову тренується за індивідуальною програмою. Найближчими тижнями відбудеться повернення Тібо на поле.

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