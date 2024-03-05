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Куртуа готовится вытеснить Лунина из основного состава Реала

5 марта 2024 15:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Куртуа готовится вытеснить Лунина из основного состава Реала
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вратарь сборной Бельгии и "Реала" Тибо Куртуа практически завершил восстановление от последствий тяжелой травмы. В ближайшие недели он может заменить в воротах мадридской команды Андрея Лунина. 

Бельгиец и украинец уже вместе работают на тренировках "бланкос", сообщает Marca

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Андрей Лунин проводит лучший сезон в своей карьере. Молодой 25-летний вратарь выиграл конкуренцию у испанца Кепы и стал основным голкипером "Реала". Испанская пресса регулярно хвалит украинца, но вскоре он может снова оказаться на скамейке запасных. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа на разминке. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Возвращение Куртуа

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не скрывает, что считает бельгийца основным вратарем команды. Тибо долго не играл из-за тяжелой травмы. Он повредил крестообразную связку колена во время предсезонной подготовки и не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

Бельгиец принял решение пропустить Евро-2024 для того, чтобы полностью восстановиться от травмы и снова занять место в стартовом составе "Реала". Куртуа уже практически здоров и снова тренируется по индивидуальной программе. В ближайшие недели состоится возвращение Тибо на поле. 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа

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