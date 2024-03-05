Куртуа готовится вытеснить Лунина из основного состава Реала
Вратарь сборной Бельгии и "Реала" Тибо Куртуа практически завершил восстановление от последствий тяжелой травмы. В ближайшие недели он может заменить в воротах мадридской команды Андрея Лунина.
Бельгиец и украинец уже вместе работают на тренировках "бланкос", сообщает Marca.
Андрей Лунин проводит лучший сезон в своей карьере. Молодой 25-летний вратарь выиграл конкуренцию у испанца Кепы и стал основным голкипером "Реала". Испанская пресса регулярно хвалит украинца, но вскоре он может снова оказаться на скамейке запасных.
Возвращение Куртуа
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не скрывает, что считает бельгийца основным вратарем команды. Тибо долго не играл из-за тяжелой травмы. Он повредил крестообразную связку колена во время предсезонной подготовки и не сыграл в этом сезоне ни одного матча.
Бельгиец принял решение пропустить Евро-2024 для того, чтобы полностью восстановиться от травмы и снова занять место в стартовом составе "Реала". Куртуа уже практически здоров и снова тренируется по индивидуальной программе. В ближайшие недели состоится возвращение Тибо на поле.
Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".
Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока.
Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.
Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.
Читайте Новини.LIVE!