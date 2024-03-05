Куртуа готовится вытеснить Лунина из основного состава Реала

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Вратарь сборной Бельгии и "Реала" Тибо Куртуа практически завершил восстановление от последствий тяжелой травмы. В ближайшие недели он может заменить в воротах мадридской команды Андрея Лунина.

Бельгиец и украинец уже вместе работают на тренировках "бланкос", сообщает Marca.

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Тибо Куртуа на разминке. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Возвращение Куртуа

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не скрывает, что считает бельгийца основным вратарем команды. Тибо долго не играл из-за тяжелой травмы. Он повредил крестообразную связку колена во время предсезонной подготовки и не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

Бельгиец принял решение пропустить Евро-2024 для того, чтобы полностью восстановиться от травмы и снова занять место в стартовом составе "Реала". Куртуа уже практически здоров и снова тренируется по индивидуальной программе. В ближайшие недели состоится возвращение Тибо на поле.

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