Куртуа та вболівальники хвалять Луніна, Анчелотті встановив новий рекорд

Андрій Лунін під час матчу із "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів. Італійський наставник є одним із найуспішніших фахівців в історії турніру.

Анчелотті покращив статистику протистоянь із командами Гвардіоли, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Карло Анчелотті став єдиним тренером, котрому вдавалося тричі вибивати команди Хосепа Гвардіоли з Ліги чемпіонів. В особистому протистоянні двох фахівців рахунок 3:1 на користь італійця.

Також Анчелотті в десятий у кар'єрі вивів свою команду до півфіналу Ліги чемпіонів. Він якраз зрівнявся із Гвардіолою за цим показником. Обидва тренери є лідерами за кількістю участі у півфіналі ЛЧ. Для порівняння: сер Алекс Фергюсон сім разів виводив свою команду на цю стадію турніру. Жозе Моурінью подібне вдавалося зробити вісім разів.

Тренер Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Carl Recine

Рекорд та похвала Луніна

Голкіпер збірної України кілька разів врятував "Реал" від гола у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У післяматчевій серії із "Манчестер Сіті" саме Андрій Лунін став героєм мадридської команди. Він відбив два пенальті у виконанні суперника.

Запис Тібо Куртуа після матчу. Фото: скриншот Instagram

Статистичний портал WhoScored поставив Луніну оцінку в 9,5 бала за матч із "Манчестер Сіті". Тібо Куртуа, конкурент Андрія за місце в основі "Реала", не втримав емоцій після фінального свистка. "Вперед! Лунін гарний", — написав Куртуа.

"Я піду захищати Україну за тебе", — коментар уболівальника "Реала" про гру Луніна. Фото: скриншот Instagram

А ось в УЄФА вирішили, що зусиль Луніна виявилося замало для того, щоб стати "Найкращим гравцем матчу". Цей приз віддали півзахиснику "Реала" Феді Вальверде.

Команда тижня Ліги чемпіонів. Фото: скриншот Sofascore

Натомість уболівальники "королівського клубу" всю ніч після гри хвалили Луніна у коментарях у соціальних мережах. Статистичний портал Sofascore включив Андрія до "Команди тижня" Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Лунін вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів та прокоментував свою гру.

Довбик піде із "Жирони" наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця.

Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.

Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись.

Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.