Куртуа та вболівальники хвалять Луніна, Анчелотті встановив новий рекорд
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів. Італійський наставник є одним із найуспішніших фахівців в історії турніру.
Анчелотті покращив статистику протистоянь із командами Гвардіоли, повідомляє портал Новини.LIVE.
Карло Анчелотті став єдиним тренером, котрому вдавалося тричі вибивати команди Хосепа Гвардіоли з Ліги чемпіонів. В особистому протистоянні двох фахівців рахунок 3:1 на користь італійця.
Також Анчелотті в десятий у кар'єрі вивів свою команду до півфіналу Ліги чемпіонів. Він якраз зрівнявся із Гвардіолою за цим показником. Обидва тренери є лідерами за кількістю участі у півфіналі ЛЧ. Для порівняння: сер Алекс Фергюсон сім разів виводив свою команду на цю стадію турніру. Жозе Моурінью подібне вдавалося зробити вісім разів.
Рекорд та похвала Луніна
Голкіпер збірної України кілька разів врятував "Реал" від гола у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У післяматчевій серії із "Манчестер Сіті" саме Андрій Лунін став героєм мадридської команди. Він відбив два пенальті у виконанні суперника.
Статистичний портал WhoScored поставив Луніну оцінку в 9,5 бала за матч із "Манчестер Сіті". Тібо Куртуа, конкурент Андрія за місце в основі "Реала", не втримав емоцій після фінального свистка. "Вперед! Лунін гарний", — написав Куртуа.
А ось в УЄФА вирішили, що зусиль Луніна виявилося замало для того, щоб стати "Найкращим гравцем матчу". Цей приз віддали півзахиснику "Реала" Феді Вальверде.
Натомість уболівальники "королівського клубу" всю ніч після гри хвалили Луніна у коментарях у соціальних мережах. Статистичний портал Sofascore включив Андрія до "Команди тижня" Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Лунін вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів та прокоментував свою гру.
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