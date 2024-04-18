Куртуа и болельщики хвалят Лунина, Анчелотти установил новый рекорд

Андрей Лунин во время матча с "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов. Итальянский наставник является одним из самых успешных специалистов в истории турнира.

Анчелотти улучшил статистику противостояний с командами Гвардиолы, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Карло Анчелотти стал единственным тренером, которому удавалось трижды выбивать команды Хосепа Гвардиолы из Лиги чемпионов. В личном противостоянии двух специалистов счет 3:1 в пользу итальянца.

Также Анчелотти в десятый в карьере вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. Он как раз сравнялся с Гвардиолой по этому показателю. Оба тренера являются лидерами по количеству участий в полуфинале ЛЧ. Для сравнения: сэр Алекс Фергюсон семь раз выводил свою команду в эту стадию турнира. Жозе Моуринью подобное удавалось сделать восемь раз.

Тренер Карло Анчелотти. Фото: Carl Recine

Рекорд и похвала Лунина

Голкипер сборной Украины несколько раз спас "Реал" от гола в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В послематчевой серии с "Манчестер Сити" именно Андрей Лунин стал героем мадридской команды. Он отбил два пенальти в исполнении соперника.

Запись Тибо Куртуа после матча. Фото: скриншот Instagram

Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку в 9,5 балла за матч с "Манчестер Сити". Тибо Куртуа, конкурент Андрея за место в основе "Реала", не сдержал эмоций после финального свистка. "Вперед! Лунин хорош", — написал Куртуа.

"Я пойду защищать Украину за тебя", — комментарий болельщика "Реала" об игре Лунина. Фото: скриншот Instagram

А вот в УЕФА решили, что усилий Лунина оказалось мало для того, чтобы стать "Лучшим игроком матча". Этот приз отдали полузащитнику "Реала" Феде Вальверде.

Команда недели Лиги чемпионов. Фото: скриншот Sofascore

Зато болельщики "королевского клуба" всю ночь после игры хвалили Лунина в комментариях в социальных сетях. Статистический портал Sofascore включил Андрея в "Команду недели" Лиги чемпионов.

Напомним, Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов и прокомментировал свою игру.

Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.