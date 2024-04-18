Куртуа и болельщики хвалят Лунина, Анчелотти установил новый рекорд
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти установил уникальное достижение в Лиге чемпионов. Итальянский наставник является одним из самых успешных специалистов в истории турнира.
Анчелотти улучшил статистику противостояний с командами Гвардиолы, сообщает портал Новини.LIVE.
Карло Анчелотти стал единственным тренером, которому удавалось трижды выбивать команды Хосепа Гвардиолы из Лиги чемпионов. В личном противостоянии двух специалистов счет 3:1 в пользу итальянца.
Также Анчелотти в десятый в карьере вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. Он как раз сравнялся с Гвардиолой по этому показателю. Оба тренера являются лидерами по количеству участий в полуфинале ЛЧ. Для сравнения: сэр Алекс Фергюсон семь раз выводил свою команду в эту стадию турнира. Жозе Моуринью подобное удавалось сделать восемь раз.
Рекорд и похвала Лунина
Голкипер сборной Украины несколько раз спас "Реал" от гола в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В послематчевой серии с "Манчестер Сити" именно Андрей Лунин стал героем мадридской команды. Он отбил два пенальти в исполнении соперника.
Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку в 9,5 балла за матч с "Манчестер Сити". Тибо Куртуа, конкурент Андрея за место в основе "Реала", не сдержал эмоций после финального свистка. "Вперед! Лунин хорош", — написал Куртуа.
А вот в УЕФА решили, что усилий Лунина оказалось мало для того, чтобы стать "Лучшим игроком матча". Этот приз отдали полузащитнику "Реала" Феде Вальверде.
Зато болельщики "королевского клуба" всю ночь после игры хвалили Лунина в комментариях в социальных сетях. Статистический портал Sofascore включил Андрея в "Команду недели" Лиги чемпионов.
Напомним, Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов и прокомментировал свою игру.
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