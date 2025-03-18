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Куртуа відверто розповів про конфлікт в збірній Бельгії

18 березня 2025 22:03
Максим Коваленко - Редактор
Конфлікт у збірній Бельгії — Куртуа розповів деталі
Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа. Фото: REUTERS/Juan Medina
Максим Коваленко - Редактор

У Лізі націй в четвер, 20 березня, відбудеться матч плей-оф Україна — Бельгія. Напередодні поєдинку гравці з обох збірних дають різноманітні коментарі.

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної Бельгії Тібо Куртуа розповів про деталі конфлікту з колишнім головним тренером збірної Доменіко Тедеско, пише L'Équipe.

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За його словами, проблема була не в капітанській пов'язці. Ситуація була більш глобальною. 

Тібо Куртуа
Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа. Фото: REUTERS/Susana Vera

Що розповів Куртуа

"Проблема була не в капітанській пов'язці. Це була лише соломинка, яка переламала спину верблюду. Проблема з людиною була більш глобальною", — зазначив Куртуа.

За його словами, Тедеско завдав шкоди його іміджу, гравець йому більше не довіряв.

Голкіпер зізнався, що припускався помилок, а також не був готовим на 100% після довгого сезону. Він мав фізичні проблеми, і це на нього тиснуло.

"Він жодного разу не поговорив зі мною. Я вибухнув, коли він оголосив, що у мене не буде пов'язки. Я відчув, що він не поважає мене і я втратив довіру до нього. Я знаю, що в мене складний характер. Я відреагував емоційно", — сказав Куртуа.

Він додав, що це все мало вирішитись всередині команди. 

"Повернення в збірну було неможливим. Федерація могла б вирішити ситуацію інакше. І я одразу отримав травму коліна. Я повернувся лише наприкінці сезону. Я зіграв чотири матчі та фінал Ліги чемпіонів. Я не був готовий до Євро-2024", — резюмував гравець.

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