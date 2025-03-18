Конфликт в сборной Бельгии — Куртуа рассказал детали

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Фото: REUTERS/Juan Medina

В Лиге наций в четверг, 20 марта, состоится матч плей-офф Украина — Бельгия. Накануне поединка игроки из обеих сборных дают разнообразные комментарии.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о деталях конфликта с бывшим главным тренером сборной Доменико Тедеско, пишет L'Équipe.

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По его словам, проблема была не в капитанской повязке. Ситуация была более глобальной.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. Фото: REUTERS/Susana Vera

Что рассказал Куртуа

"Проблема была не в капитанской повязке. Это была лишь соломинка, которая переломила спину верблюду. Проблема с человеком была более глобальной", — отметил Куртуа.

По его словам, Тедеско нанес ущерб его имиджу, игрок ему больше не доверял.

Голкипер признался, что допускал ошибки, а также не был готовым на 100% после долгого сезона. Он имел физические проблемы, и это на него давило.

"Он ни разу не поговорил со мной. Я взорвался, когда он объявил, что у меня не будет повязки. Я почувствовал, что он не уважает меня и я потерял доверие к нему. Я знаю, что у меня сложный характер. Я отреагировал эмоционально", — сказал Куртуа.

Он добавил, что это все должно было решиться внутри команды.

"Возвращение в сборную было невозможным. Федерация могла бы решить ситуацию иначе. И я сразу получил травму колена. Я вернулся только в конце сезона. Я сыграл четыре матча и финал Лиги чемпионов. Я не был готов к Евро-2024", — резюмировал игрок.

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