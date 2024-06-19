Куртуа та Анчелотті зателефонували Луніну після поразки збірної України від Румунії

Тібо Куртуа під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа підтримав свого одноклубника Андрія Луніна після поразки збірної України від Румунії на чемпіонаті Європи. Досвідчений футболіст розуміє, що такі поразки можуть негативно вплинути на моральний стан спортсмена.

Багато футболістів "Реала" наслідували приклад Куртуа, повідомляє Defensa Central.

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Тібо Куртуа вирішив залишитися в "Реалі" для того, щоб підготуватися до нового сезону. Воротар пропустив через травму більшу частину минулого сезону. Він не поїхав у складі збірної Бельгії на Євро-2024, щоб унеможливити ризик нового пошкодження.

Андрій Лунін пропускає гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Як "Реал" підтримав Луніна

Проте Тібо Куртуа дивиться матчі чемпіонату Європи з футболу. Це стосується поєдинків збірної Бельгії та інших команд, у яких є футболісти "Реала". Куртуа бачив, як збірна України програла Румунії, а Андрій Лунін пропустив три голи.

Куртуа зателефонував своєму українському одноклубнику та надихнув його теплими словами. Тібо заявив, що подібне може статися з будь-яким воротарем. Лунін не повинен зневірятися, адже попереду ще два поєдинки. Важливо зробити висновки з помилок та не допустити їх у наступному матчі.

Також Андрію Луніну дзвонили головний тренер "Реала" Карло Анчелотті та футболісти мадридської команди Давид Алаба та Дані Карвахаль.

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