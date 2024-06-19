Куртуа и Анчелотти позвонили Лунину после поражения сборной Украины от Румынии

Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поддержал своего одноклубника Андрея Лунина после поражения сборной Украины от Румынии на чемпионате Европы. Опытный футболист понимает, что такие поражения могут негативно отразиться на моральном состоянии спортсмена.

Многие футболисты "Реала" последовали примеру Куртуа, сообщает Defensa Central.

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Тибо Куртуа принял решение остаться в "Реале" для того, чтобы подготовиться к новому сезону. Вратарь пропустил из-за травмы большую часть прошлого сезона. Он не поехал в составе сборной Бельгии на Евро-2024, чтобы исключить риск нового повреждения.

Андрей Лунин пропускает гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как "Реал" поддержал Лунина

Однако Тибо Куртуа смотрит матчи чемпионата Европы по футболу. Это касается поединков сборной Бельгии и других команд, в которых есть футболисты "Реала". Куртуа видел, как сборная Украины проиграла Румынии, а Андрей Лунин пропустил три гола.

Куртуа позвонил своему украинскому одноклубнику и воодушевил его теплыми словами. Тибо заявил, что подобное может произойти с любым вратарем. Лунин не должен отчаиваться, ведь впереди еще два поединка. Важно сделать выводы из ошибок и не допустить их в следующем матче.

Также Андрею Лунину звонили главный тренер "Реала" Карло Анчелотти и футболисты мадридской команды Давид Алаба и Дани Карвахаль.

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