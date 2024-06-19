Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Куртуа позвонил Лунину после поражения сборной Украины — о чем говорили вратари arrow

Куртуа позвонил Лунину после поражения сборной Украины — о чем говорили вратари

19 июня 2024 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Куртуа и Анчелотти позвонили Лунину после поражения сборной Украины от Румынии
Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поддержал своего одноклубника Андрея Лунина после поражения сборной Украины от Румынии на чемпионате Европы. Опытный футболист понимает, что такие поражения могут негативно отразиться на моральном состоянии спортсмена. 

Многие футболисты "Реала" последовали примеру Куртуа, сообщает Defensa Central.

Читайте также:

Тибо Куртуа принял решение остаться в "Реале" для того, чтобы подготовиться к новому сезону. Вратарь пропустил из-за травмы большую часть прошлого сезона. Он не поехал в составе сборной Бельгии на Евро-2024, чтобы исключить риск нового повреждения. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин пропускает гол. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как "Реал" поддержал Лунина 

Однако Тибо Куртуа смотрит матчи чемпионата Европы по футболу. Это касается поединков сборной Бельгии и других команд, в которых есть футболисты "Реала". Куртуа видел, как сборная Украины проиграла Румынии, а Андрей Лунин пропустил три гола. 

Куртуа позвонил своему украинскому одноклубнику и воодушевил его теплыми словами. Тибо заявил, что подобное может произойти с любым вратарем. Лунин не должен отчаиваться, ведь впереди еще два поединка. Важно сделать выводы из ошибок и не допустить их в следующем матче. 

Также Андрею Лунину звонили главный тренер "Реала" Карло Анчелотти и футболисты мадридской команды Давид Алаба и Дани Карвахаль. 

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

"Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца. 

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

Стало известно, почему Зинченко выживают из "Арсенала". 

 Сборная Словакии опасается команды Реброва — известна причина.

Карло Анчелотти
спорт
Реал Мадрид
футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Лунин
Тибо Куртуа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту