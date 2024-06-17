Кварацхелія готується піти з Наполі — їм цікавляться два гранди

Хвіча Кварацхелія у збірній Грузії. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія готується до трансферу до іншого клубу. Молодий футболіст не збирається залишатися у "Наполі".

Агент гравця вже шукає нову команду для Кварацхелії, повідомляє TuttoMercato.

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Атакувальний півзахисник "Наполі" Хвіча Кварацхелія може розпочати наступний сезон в іншому клубі. Італійці не хочуть продавати грузинського гравця і навіть готові запропонувати новий контракт на покращених умовах. Однак і сам 23-річний футболіст і його агент наполягають на продажі.

Куди може перейти Кварацхелія

Грузинський футболіст змалку мріє грати за "Реал", але мадридський клуб не виявляє інтерес до гравця. Натомість каталонська "Барселона" вже контактувала з агентом Кварацхелії, який також є його батьком.

Хвіча Кварацхелія святкує гол. Фото: Irakli Gedenidze

Також відомо про інтерес до футболіста з боку мюнхенської "Баварії" та англійського "Ліверпуля". Трансферна вартість грузинського хавбека оцінюється у 80 млн євро. Трансфер може відбутися після Євро-2024, на якому збірна Грузії зіграє з Туреччиною, Чехією та Португалією.

У сезоні 2023/2024 Кварацхелія зіграв за "Наполі" 45 матчів, забив 11 голів та зробив 7 результативних передач.

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