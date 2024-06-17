Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кварацхелия хочет уйти из Наполи — на него претендует Барселона и еще один топ-клуб arrow

Кварацхелия хочет уйти из Наполи — на него претендует Барселона и еще один топ-клуб

17 июня 2024 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кварацхелия готовится уйти из Наполи — им интересуются два гранда
Хвича Кварацхелия в сборной Грузии. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия готовится к трансферу в другой клуб. Молодой футболист не собирается оставаться в "Наполи".

Агент игрока уже ищет новую команду для Кварацхелии, сообщает TuttoMercato

Читайте также:

Атакующий полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия может начать следующий сезон в другом клубе. Итальянцы не хотят продавать грузинского игрока и даже готовы предложить ему новый контракт на улучшенных условиях. Однако и сам 23-летний футболист, и его агент настаивают на продаже. 

Куда может перейти Кварацхелия 

Грузинский футболист с детства мечтает играть за "Реал", но мадридский клуб не проявляет интерес к игроку. Зато каталонская "Барселона" уже контактировала с агентом Кварацхелии, который так же является его отцом. 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия празднует гол. Фото: Irakli Gedenidze

Также известно об интересе к футболисту со стороны мюнхенской "Баварии" и английского "Ливерпуля". Трансферная стоимость грузинского хавбека оценивается в 80 млн евро. Трансфер может состояться после Евро-2024, на котором сборная Грузии сыграет с Турцией, Чехией и Португалией. 

В сезоне 2023/2024 Кварацхелия сыграл за "Наполи" 45 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. 

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

"Арсенал" и "Ньюкасл" готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока. 

Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией. 

Ребров объяснил, как сборная Украины сыграет против Румынии.

Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины.

футбол
Хвича Кварацхелия
спорт
Наполи
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку