Кварацхелия готовится уйти из Наполи — им интересуются два гранда

Хвича Кварацхелия в сборной Грузии. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия готовится к трансферу в другой клуб. Молодой футболист не собирается оставаться в "Наполи".

Агент игрока уже ищет новую команду для Кварацхелии, сообщает TuttoMercato.

Читайте также:

Атакующий полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия может начать следующий сезон в другом клубе. Итальянцы не хотят продавать грузинского игрока и даже готовы предложить ему новый контракт на улучшенных условиях. Однако и сам 23-летний футболист, и его агент настаивают на продаже.

Куда может перейти Кварацхелия

Грузинский футболист с детства мечтает играть за "Реал", но мадридский клуб не проявляет интерес к игроку. Зато каталонская "Барселона" уже контактировала с агентом Кварацхелии, который так же является его отцом.

Хвича Кварацхелия празднует гол. Фото: Irakli Gedenidze

Также известно об интересе к футболисту со стороны мюнхенской "Баварии" и английского "Ливерпуля". Трансферная стоимость грузинского хавбека оценивается в 80 млн евро. Трансфер может состояться после Евро-2024, на котором сборная Грузии сыграет с Турцией, Чехией и Португалией.

В сезоне 2023/2024 Кварацхелия сыграл за "Наполи" 45 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

"Арсенал" и "Ньюкасл" готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока.

Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией.

Ребров объяснил, как сборная Украины сыграет против Румынии.

Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины.