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Кварацхелія може стати одноклубником українського таланта

28 листопада 2024 11:14
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Кварацхелія може змінити Наполі на Манчестер Юнайтед
Хвіча Кварацхелія під час футбольного матчу. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Грузинський форвард італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Гравець знаходиться на прицілі кількох грандів, які готуються зробити йому пропозицію, від якої буде важко відмовитись. 

Серед цих грандів є "Манчестер Юнайтед", пише SportMediaSet

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Англійський топклуб збирається запропонувати Кварацхелії п'ятирічний контракт із зарплатнею у 8 мільйонів євро на рік плюс бонуси. Своєю чергою в "Наполі" не готові платити гравцю більш як 6 мільйонів євро. 

Кварацхелія в "Наполі"

Хвіча Кварацхелія перейшов до "Наполі" у липні 2022 року. За неаполітанців він вже відіграв 103 гри, у яких забив 30 м'ячів та зробив 28 гольових передач.

Діючий контракт Кварацхелії з "Наполі" закінчується у червні 2027 року, тому в італійському клубі вже враховують варіант, за якого їм доведеться продати одного з лідерів. 

Очікується, що "Наполі" захоче отримати за нього не менш ніж 100 мільйонів євро. 

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія проти "Роми". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Український слід у "Манчестер Юнайтед"

У разі якщо Кварацхелія таки перейде до "МЮ", він стане одноклубником одного із помітних українських талантів — 19-річного півзахисника Зака Бауманна. 

Гравець молодіжки "червоних дияволів", якого вже долучають до тренувань з основою, кілька тижнів тому отримав український паспорт і вже встиг дебютувати за збірну України U-19. 

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" розчаровані своїм основним голкіпером Тібо Куртуа і можуть замінити його на Андрія Луніна

Італійська "Рома" наприкінці сезону може продати Артема Довбика та ще кількох своїх лідерів. 

На матчі Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Монако" Анатолій Трубін демонстративно не потиснув руку росіянину Олександру Головіну.

Колишній гравець "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував наставника збірної України Сергія Реброва. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Хвіча Кварацхелія Збірна Грузії з футболу

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