Кварацхелія може змінити Наполі на Манчестер Юнайтед

Хвіча Кварацхелія під час футбольного матчу. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Грузинський форвард італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Гравець знаходиться на прицілі кількох грандів, які готуються зробити йому пропозицію, від якої буде важко відмовитись.

Серед цих грандів є "Манчестер Юнайтед", пише SportMediaSet.

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Кварацхелія в "Наполі"

Хвіча Кварацхелія перейшов до "Наполі" у липні 2022 року. За неаполітанців він вже відіграв 103 гри, у яких забив 30 м'ячів та зробив 28 гольових передач.

Діючий контракт Кварацхелії з "Наполі" закінчується у червні 2027 року, тому в італійському клубі вже враховують варіант, за якого їм доведеться продати одного з лідерів.

Очікується, що "Наполі" захоче отримати за нього не менш ніж 100 мільйонів євро.

Хвіча Кварацхелія проти "Роми". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Український слід у "Манчестер Юнайтед"

У разі якщо Кварацхелія таки перейде до "МЮ", він стане одноклубником одного із помітних українських талантів — 19-річного півзахисника Зака Бауманна.

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