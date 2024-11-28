Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кварацхелия может стать одноклубником украинского таланта arrow

Кварацхелия может стать одноклубником украинского таланта

28 ноября 2024 11:14
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Кварацхелия может сменить Наполи на Манчестер Юнайтед
Хвича Кварацхелия во время футбольного матча. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Грузинский форвард итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. Игрок находится на прицеле нескольких грандов, готовящихся сделать ему предложение, от которого будет сложно отказаться.

Среди этих грандов есть "Манчестер Юнайтед", пишет SportMediaSet.

Читайте также:

Английский топ-клуб собирается предложить Кварацхелии пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год плюс бонусы. В свою очередь в "Наполи" не готовы платить игроку более 6 миллионов евро.

Кварацхелия в "Наполи"

Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года. За неаполитанцев он уже отыграл 103 игры, в которых забил 30 мячей и сделал 28 голевых передач.

Действующий контракт Кварацхелии с "Наполи" истекает в июне 2027 года, поэтому в итальянском клубе уже учитывают вариант, при котором им придется продать одного из лидеров.

Ожидается, что "Наполи" захочет получить за него не менее 100 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия против "Ромы". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Украинский след в "Манчестер Юнайтед"

В случае если Кварацхелия перейдет в "МЮ", он станет одноклубником одного из заметных украинских талантов — 19-летнего полузащитника Зака Бауманна.

Игрок молодежки "красных дьяволов", который уже приобщается к тренировкам с основой, несколько недель назад получил украинский паспорт и уже успел дебютировать за сборную Украины U-19.

Напомним, в мадридском "Реале" разочарованы своим основным голкипером Тибо Куртуа и могут заменить его на Андрея Лунина.

Итальянская "Рома" в конце сезона может продать Артема Довбика и нескольких своих лидеров.

На матче Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Монако" Анатолий Трубин демонстративно не пожал руку россиянину Александру Головину.

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко подверг критике наставника сборной Украины Сергея Реброва.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Хвича Кварацхелия Сборная Грузии по футболу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

12:33 В Харькове раздались взрывы

12:30 Россияне атаковали Херсонщину — есть погибшие и раненые

12:30 Административная ответственность — что контролирует ТЦК

12:27 Остались без дома зимой — люди о последствиях атаки на Одесчину

12:21 Мощные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

12:11 Рецепт на праздничный стол — понадобится банка шпротов и лаваш

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

11:57 Угроза для Одесчины — РФ увеличила число кораблей в море

Срочная новость

12:33 В Харькове раздались взрывы

12:30 Россияне атаковали Херсонщину — есть погибшие и раненые

12:30 Административная ответственность — что контролирует ТЦК

12:27 Остались без дома зимой — люди о последствиях атаки на Одесчину

12:21 Мощные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

12:11 Рецепт на праздничный стол — понадобится банка шпротов и лаваш

11:57 Угроза для Одесчины — РФ увеличила число кораблей в море

11:55 Как закрыть ФЛП онлайн в Дії — пошаговая инструкция.

11:44 Подлая эскалация — Зеленский отреагировал на атаку по Украине

11:40 Изменения в тарифной сетке Киевстара — чего ожидать в декабре

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд