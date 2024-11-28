Кварацхелия может сменить Наполи на Манчестер Юнайтед

Хвича Кварацхелия во время футбольного матча. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Грузинский форвард итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. Игрок находится на прицеле нескольких грандов, готовящихся сделать ему предложение, от которого будет сложно отказаться.

Среди этих грандов есть "Манчестер Юнайтед", пишет SportMediaSet.

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Английский топ-клуб собирается предложить Кварацхелии пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год плюс бонусы. В свою очередь в "Наполи" не готовы платить игроку более 6 миллионов евро.

Кварацхелия в "Наполи"

Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года. За неаполитанцев он уже отыграл 103 игры, в которых забил 30 мячей и сделал 28 голевых передач.

Действующий контракт Кварацхелии с "Наполи" истекает в июне 2027 года, поэтому в итальянском клубе уже учитывают вариант, при котором им придется продать одного из лидеров.

Ожидается, что "Наполи" захочет получить за него не менее 100 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия против "Ромы". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Украинский след в "Манчестер Юнайтед"

В случае если Кварацхелия перейдет в "МЮ", он станет одноклубником одного из заметных украинских талантов — 19-летнего полузащитника Зака Бауманна.

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