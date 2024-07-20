Кварацхелія визначився із клубом, у якому продовжить кар'єру

Хвіча Кварацхелія у матчі чемпіонату Італії з футболу. Фото: instagram.com/kvara7/

Півзахисник збірної Грузії та "Наполі" Хвіча Кварацхелія є пріоритетною трансферною метою французького "ПСЖ". Клуб із Парижа хоче замінити молодим футболістом Кіліана Мбаппе.

"Наполі" робить все можливе для того, щоб Кварацхелія залишився у команді, повідомляє Corriere dello Sport.

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Керівництво "ПСЖ" має намір запропонувати "Наполі" 210 млн євро за двох футболістів. Французький клуб хоче підписати Хвічу Кварацхелію та Віктора Осімхена. І якщо нігерійський форвард може піти з італійської команди, грузинський вінгер збирається залишитися в "Наполі".

Що змінило думку Хвічі

Ще недавно італійські журналісти писали про те, що оточення Кварацхелії підштовхує його до трансферу до "ПСЖ". Хвіча був готовий погодитися на вихід з "Наполі". Його думка змінила прихід до італійського клубу Антоніо Конте. Вінгер хоче попрацювати під керівництвом колишнього тренера збірної Італії. Кварацхелія впевнений, що цей досвід позитивно вплине на його кар'єру.

Хвіча Кварацхелія на Євро-2024. Фото: instagram.com/kvara7/

"Наполі" та агенти грузинського футболіста майже домовилися про продовження контракту Хвічі з клубом. Італійці пропонують Кварацхелії 7 млн євро на рік, а гравець хоче заробляти на один мільйон більше.

Діючий контракт Кварацхелії з клубом розрахований до літа 2027 року. Минулого сезону він забив за "Наполі" 11 м'ячів та зробив 7 результативних передач.

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