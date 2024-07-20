Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кварацхелія обрав команду, в якій гратиме — як відреагував ПСЖ arrow

Кварацхелія обрав команду, в якій гратиме — як відреагував ПСЖ

20 липня 2024 17:41
Валерій Ковалевич - Редактор
Кварацхелія визначився із клубом, у якому продовжить кар'єру
Хвіча Кварацхелія у матчі чемпіонату Італії з футболу. Фото: instagram.com/kvara7/
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник збірної Грузії та "Наполі" Хвіча Кварацхелія є пріоритетною трансферною метою французького "ПСЖ". Клуб із Парижа хоче замінити молодим футболістом Кіліана Мбаппе.

"Наполі" робить все можливе для того, щоб Кварацхелія залишився у команді, повідомляє Corriere dello Sport.

Читайте також:

Керівництво "ПСЖ" має намір запропонувати "Наполі" 210 млн євро за двох футболістів. Французький клуб хоче підписати Хвічу Кварацхелію та Віктора Осімхена. І якщо нігерійський форвард може піти з італійської команди, грузинський вінгер збирається залишитися в "Наполі".

Що змінило думку Хвічі

Ще недавно італійські журналісти писали про те, що оточення Кварацхелії підштовхує його до трансферу до "ПСЖ". Хвіча був готовий погодитися на вихід з "Наполі". Його думка змінила прихід до італійського клубу Антоніо Конте. Вінгер хоче попрацювати під керівництвом колишнього тренера збірної Італії. Кварацхелія впевнений, що цей досвід позитивно вплине на його кар'єру.

Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія на Євро-2024. Фото: instagram.com/kvara7/

"Наполі" та агенти грузинського футболіста майже домовилися про продовження контракту Хвічі з клубом. Італійці пропонують Кварацхелії 7 млн євро на рік, а гравець хоче заробляти на один мільйон більше.

Діючий контракт Кварацхелії з клубом розрахований до літа 2027 року. Минулого сезону він забив за "Наполі" 11 м'ячів та зробив 7 результативних передач.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Динамо" цікавиться досвідченим чилійським півзахисником — що про нього відомо. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо. 

спорт футбол Футбол трансфери Наполі Хвіча Кварацхелія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні