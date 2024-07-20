Кварацхелия определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Хвича Кварацхелия в матчем чемпионата Италии по футболу. Фото: instagram.com/kvara7/

Полузащитник сборной Грузии и "Наполи" Хвича Кварацхелия является приоритетной трансферной целью французского "ПСЖ". Клуб из Парижа хочет заменить молодым футболистом Килиана Мбаппе.

"Наполи" делает все возможное для того, чтобы Кварацхелия остался в команде, сообщает Corriere dello Sport.

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Руководство "ПСЖ" собирается предложить "Наполи" 210 млн евро за двух футболистов. Французский клуб хочет подписать Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена. И если нигерийский форвард может уйти из итальянской команды, то грузинский вингер собирается остаться в "Наполи".

Что изменило мнение Хвичи

Еще недавно итальянские журналисты писали о том, что окружение Кварацхелии подталкивает его к трансферу в "ПСЖ". Хвича был готов согласиться на уход из "Наполи". Его мнение изменил приход в итальянский клуб Антонио Конте. Вингер хочет поработать под руководством бывшего тренера сборной Италии. Кварацхелия уверен, что этот опыт позитивно повлияет на его карьеру.

Хвича Кварацхелия на Евро-2024. Фото: instagram.com/kvara7/

"Наполи" и агенты грузинского футболиста почти договорились о продлении контракта Хвичи с клубом. Итальянцы предлагают Кварацхелии 7 млн евро в год, а игрок хочет зарабатывать на один миллион больше.

Действующий контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне он забил за "Наполи" 11 мячей и сделал 7 результативных передач.

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