Кварацхелія та Сафонов провели відпустку разом, уболівальники дивуються

Хвіча Кварацхелія, Матвій Сафонов та дружини футболістів. Фото: instagram.com/kvara7/

Футбольний світ готується до фіналу клубного чемпіонату світу, де 13 липня зустрінуться "ПСЖ" та "Челсі". Але за межами поля не менший резонанс викликали події останніх днів, пов'язані з двома гравцями паризького клубу.

Поки команди готуються до головного матчу турніру, в об'єктиви камер потрапили несподівані прогулянки Нью-Йорком, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Одним із героїв позафутбольної хроніки став грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія, визнаний один із найяскравіших гравців Європи. Разом із ним у кадрі опинився російський голкіпер Матвій Сафонов. Об'єднує їх не тільки клуб, а й дозвілля в компанії дружин: парочка насолоджувалася відпочинком у центрі Нью-Йорка.

Хвіча Кварацхелія з дружиною. Фото: instagram.com/kvara7/

Хвіча подружився із Сафоновим

Голкіпер опублікував фото і короткий звіт про прогулянки. За його словами, вони з Кварацхелією відвідали музей мадам Тюссо, музей сучасного мистецтва, побували на оглядовому майданчику з видом на Мангеттен та пройшлися Таймс-сквер. Також у пари в планах — побачити Статую Свободи.

Факт спільного відпочинку двох футболістів викликав хвилю обговорень. Особливо з урахуванням того, що Сафонов — росіянин, який жодного разу публічно не виступив проти війни в Україні. При цьому Кварацхелія — представник країни, для якої питання окупації та територіальної цілісності також має болючий та історичний характер.

Деякі вболівальники та аналітики дивуються, як зірка збірної Грузії могла опинитися в такій компанії. З огляду на те, що в багатьох футбольних колах такі контакти давно перебувають під негласною забороною, поведінка Хвічі ставить під сумнів його позицію щодо низки принципових тем.

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