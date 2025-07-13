Кварацхелия и Сафонов провели отпуск вместе, болельщики недоумевают

Хвича Кварацхелия, Матвей Сафонов и жены футболистов. Фото: instagram.com/kvara7/

Футбольный мир готовится к финалу клубного чемпионата мира, где 13 июля встретятся "ПСЖ" и "Челси". Но за пределами поля не меньший резонанс вызвали события последних дней, связанные с двумя игроками парижского клуба.

Пока команды готовятся к главному матчу турнира, в объективы камер попали неожиданные прогулки по Нью-Йорку, сообщает портал Новини.LIVE.

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Одним из героев внефутбольной хроники стал грузинский вингер Хвича Кварацхелия, признанный один из самых ярких игроков Европы. Вместе с ним в кадре оказался российский голкипер Матвей Сафонов. Объединяет их не только клуб, но и досуг в компании жен: парочка наслаждалась отдыхом в центре Нью-Йорка.

Хвича Кварацхелия с женой. Фото: instagram.com/kvara7/

Хвича подружился с Сафоновым

Голкипер опубликовал фото и короткий отчет о прогулках. По его словам, они с Кварацхелией посетили музей мадам Тюссо, музей современного искусства, побывали на смотровой площадке с видом на Манхэттен и прошлись по Таймс-сквер. Также у пары в планах — увидеть Статую Свободы.

Факт совместного отдыха двух футболистов вызвал волну обсуждений. Особенно с учетом того, что Сафонов — россиянин, ни разу публично не выступивший против войны в Украине. При этом Кварацхелия — представитель страны, для которой вопрос оккупации и территориальной целостности также имеет болезненный и исторический характер.

Некоторые болельщики и аналитики недоумевают, как звезда сборной Грузии могла оказаться в такой компании. Учитывая, что во многих футбольных кругах такие контакты давно находятся под негласным запретом, поведение Хвичи ставит под вопрос его позицию по ряду принципиальных тем.

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