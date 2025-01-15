Хвіча Кварацхелія підписує контракт з ПСЖ — деталі переходу

Хвіча Кварацхелія. Фото: Reuters

Зірка італійського "Наполі" і Серії А Хвіча Кварацхелія готується до переїзду до Франції. Футболіст стане гравцем "ПСЖ".

Видання La Gazzetta dello Sport повідомило деякі деталі особистого контракту грузина з новим клубом.

Читайте також:

Хвіча Кварацхелія в Серії А. Фото: Reuters

Хвіча перейшов через гроші

За інформацією джерела, Кварацхелія підпише з "ПСЖ" п'ятирічний контракт. Згідно з його умовами, щорічна зарплата 23-річного футболіста складе 11 млн євро.

При цьому невідомо, подається сума до вирахування податків чи після. У Франції оподаткування на дуже "серйозному" рівні і може коштувати футболісту половини зарплати. Якщо ж сума в 11 млн євро на рік — це чистий дохід, то це буде вшестеро більше, ніж у Неаполі.

Хвіча Кварацхелія. Фото: Reuters

Не дивлячись на велику зарплату, в "ПСЖ" Кварацхелія поступатиметься французу Усману Дембеле, який заробляє 20 млн євро на рік.

Відзначимо, що трансфер Хвічі обійдеться "ПСЖ" у 70 млн євро.

У поточному сезоні футболіст із Грузії забив за "Наполі" п'ять м'ячів і зробив три гольові передачі в 19 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Хвічу в 85 млн євро.

Нагадаємо, інсайдер Ігор Бурбас жорстко відповів президенту київського "Динамо" Ігорю Суркісу.

У УАФ назвали кандидатів на посади головних тренерів у трьох збірних України.

Футболіст "Бенфіки" і збірної України Анатолій Трубін може перейти до Бундесліги.

Між керівництвом "Металіста 1925" та "Шахтаря" почалося протистояння, де "гірники" терплять лихо.