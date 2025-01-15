Хвича Кварацхелия подписывает контракт с ПСЖ — детали перехода

Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

Звезда итальянского "Наполи" и Серии А Хвича Кварацхелия готовится к переезду во Францию. Футболист станет игроком "ПСЖ".

Издание La Gazzetta dello Sport сообщило некоторые детали личного контракта грузина с новым клубом.

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Хвича Кварацхелия в Серии А. Фото: Reuters

Хвича перешел из-за денег

По информации источника, Кварацхелия подпишет с "ПСЖ" пятилетний контракт. Согласно с его условиями, ежегодная зарплата 23-летнего футболиста составит 11 млн евро в год.

При этом неизвестно, подается сумма до вычета налогов или после. Во Франции налогообложение на очень серьезном уровне и может стоить футболисту половины зарплаты. Если же сумма в 11 млн евро в год — это чистый доход, то это будет в шесть раз больше, чем в Неаполе.

Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

Несмотря на большую зарплату, в "ПСЖ" Кварацхелия будет уступать французу Усману Дембеле, который зарабатывает 20 млн евро в год.

Отметим, что трансфер Хвичи обойдется "ПСЖ" в 70 млн евро.

В текущем сезоне футболист из Грузии забил за "Наполи" пять мячей и сделал три голевые передачи в 19 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Хвичу в 85 млн евро.

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