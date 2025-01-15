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Кварацхелия заработает в ПСЖ в шесть раз больше, чем в Наполи

15 января 2025 21:25
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Хвича Кварацхелия подписывает контракт с ПСЖ — детали перехода
Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Звезда итальянского "Наполи" и Серии А Хвича Кварацхелия готовится к переезду во Францию. Футболист станет игроком "ПСЖ".

Издание La Gazzetta dello Sport сообщило некоторые детали личного контракта грузина с новым клубом.

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Хвича Кварацхелия в Серии А. Фото: Reuters

Хвича перешел из-за денег

По информации источника, Кварацхелия подпишет с "ПСЖ" пятилетний контракт. Согласно с его условиями, ежегодная зарплата 23-летнего футболиста составит 11 млн евро в год.

При этом неизвестно, подается сумма до вычета налогов или после. Во Франции налогообложение на очень серьезном уровне и может стоить футболисту половины зарплаты. Если же сумма в 11 млн евро в год — это чистый доход, то это будет в шесть раз больше, чем в Неаполе.

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

Несмотря на большую зарплату, в "ПСЖ" Кварацхелия будет уступать французу Усману Дембеле, который зарабатывает 20 млн евро в год.

Отметим, что трансфер Хвичи обойдется "ПСЖ" в 70 млн евро.

В текущем сезоне футболист из Грузии забил за "Наполи" пять мячей и сделал три голевые передачи в 19 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Хвичу в 85 млн евро.

Напомним, инсайдер Игорь Бурбас жестко ответил президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису.

В УАФ назвали кандидатов на должности главных тренеров в трех сборных Украины.

Футболист "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин может перейти в Бундеслигу.

Между руководством "Металлиста 1925" и "Шахтера" началось противостояние, где "горняки" терпят бедствие.

футбол ПСЖ Футбол трансферы Наполи Хвича Кварацхелия

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