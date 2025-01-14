ПСЖ подписывает Хвичу Кварацхелию — крупнейший трансфер для клуба после Месси

Кварацхелия в ближайшие дни станет игроком ПСЖ
"ПСЖ" в ближайшие дни огласит о своем самом большом трансфере со времен Лионеля Месси. Новичком парижан станет левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия.
О трансфере как о свершившемся факте сообщил самый авторитетный инсайдер в мире Фабрицио Романо.
Кварацхелия переезжает во Францию
По информации источника, стороны подписали документы, согласно с которыми, "ПСЖ" получит Кварацхелию, а "Наполи" — более 70 млн евро.
С новой командой 23-летний грузин подпишет пятилетний контракт.
Кварацхелия перешел из "Динамо" Батуми в "Наполи" в июле 2022 года за 13,3 млн евро. С того момента Хвича провел за неаполитанцев 107 матчей, где забил 30 мячей и сделал 29 ассистов.
В текущем сезоне у грузина пять голов и три ассиста в 19 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кварацхелию в 85 млн евро.
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