ПСЖ подписывает Хвичу Кварацхелию — крупнейший трансфер для клуба после Месси

Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

"ПСЖ" в ближайшие дни огласит о своем самом большом трансфере со времен Лионеля Месси. Новичком парижан станет левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия.

О трансфере как о свершившемся факте сообщил самый авторитетный инсайдер в мире Фабрицио Романо.

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Хвича Кварацхелия. Фото: x.com/FabrizioRomano

Кварацхелия переезжает во Францию

По информации источника, стороны подписали документы, согласно с которыми, "ПСЖ" получит Кварацхелию, а "Наполи" — более 70 млн евро.

С новой командой 23-летний грузин подпишет пятилетний контракт.

Кварацхелия перешел из "Динамо" Батуми в "Наполи" в июле 2022 года за 13,3 млн евро. С того момента Хвича провел за неаполитанцев 107 матчей, где забил 30 мячей и сделал 29 ассистов.

В текущем сезоне у грузина пять голов и три ассиста в 19 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кварацхелию в 85 млн евро.

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