ПСЖ підписує Хвічу Кварацхелію — найбільший трансфер для клубу після Мессі

Хвіча Кварацхелія. Фото: Reuters

"ПСЖ" найближчими днями оголосить про свій найбільший трансфер з часів Ліонеля Мессі. Новачком парижан стане лівий вінгер "Наполі" Хвіча Кварацхелія.

Про трансфер як про доконаний факт повідомив найавторитетніший інсайдер у світі Фабріціо Романо.

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Хвіча Кварацхелія. Фото:x.com/FabrizioRomano

Кварацхелія переїжджає до Франції

За інформацією джерела, сторони підписали документи, згідно з якими, "ПСЖ" отримає Кварацхелію, а "Наполі" — понад 70 млн євро.

З новою командою 23-річний грузин підпише п'ятирічний контракт.

Кварацхелія перейшов із "Динамо" Батумі в "Наполі" в липні 2022 року за 13,3 млн євро. Відтоді Хвіча провів за неаполітанців 107 матчів, де забив 30 м'ячів і зробив 29 асистів.

У поточному сезоні у грузина п'ять голів і три асисти в 19 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Кварацхелію в 85 млн євро.

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