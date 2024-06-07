Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кварцяний дав несподіваний прогноз на матч збірних України та Польщі arrow

Кварцяний дав несподіваний прогноз на матч збірних України та Польщі

7 червня 2024 13:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Польща — Україна — Кварцяний дав несподіваний прогноз на матч
Віталій Кварцяний під час матчу. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний оцінив шанси збірної України у товариському матчі проти Польщі. Колишній тренер назвав сильні сторони команди Сергія Реброва.

Кварцяний не сумнівається, що поєдинок із Польщею виявиться складним, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Відомий український тренер Віталій Кварцяний упевнений, що на підопічних Сергія Реброва чекає складним матч проти національної команди Польщі. Збірна України зустрінеться із рівним за класом суперником. При цьому Кварцяний вважає, що рівень Екстракляси вищий, ніж у Прем'єр-ліги. Однак у складі "синьо-жовтих" багато легіонерів, які успішно виступають у зарубіжних чемпіонатах.

Артем Довбик
Артем Довбик під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шанси збірної України на перемогу над Польщею

Кварцяний вважає, що на "синьо-жовтих" чекає не такий складний матч, як був зі збірною Німеччини. За словами експерта, Бундестім перевершує Україну, але рівень польської команди загалом відповідає силі підопічних Сергія Реброва.

Віталій Кварцяний
Віталій Кварцяний спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

На думку експерта, багатьом українським футболістам є що доводити на полі. Михайло Мудрик провів неоднозначний сезон у "Челсі", Георгій Судаков хоче забронювати місце в основному складі "синьо-жовтих". Для Романа Яремчука, який має проблеми у клубній кар'єрі, теж важливий кожен вдалий матч у збірній України.

Кварцяний упевнений, що у Реброва кращий вибір голкіперів та форвардів, ніж у тренера збірної Польщі. Експерт нагадав, що Артем Довбик заочно перевершив Роберта Левандовського і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — українцем цікавиться європейський гранд

Новий претендент на Трубіна готовий заплатити за голкіпера величезні гроші. 

Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи

Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Лідер збірної України з футболу відмовився їхати на Олімпіаду до Парижа.

футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Віталій Кварцяний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна