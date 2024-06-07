Польща — Україна — Кварцяний дав несподіваний прогноз на матч

Віталій Кварцяний під час матчу. Фото: УНІАН

Президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний оцінив шанси збірної України у товариському матчі проти Польщі. Колишній тренер назвав сильні сторони команди Сергія Реброва.

Кварцяний не сумнівається, що поєдинок із Польщею виявиться складним, повідомляє "Український футбол".

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Відомий український тренер Віталій Кварцяний упевнений, що на підопічних Сергія Реброва чекає складним матч проти національної команди Польщі. Збірна України зустрінеться із рівним за класом суперником. При цьому Кварцяний вважає, що рівень Екстракляси вищий, ніж у Прем'єр-ліги. Однак у складі "синьо-жовтих" багато легіонерів, які успішно виступають у зарубіжних чемпіонатах.

Артем Довбик під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шанси збірної України на перемогу над Польщею

Кварцяний вважає, що на "синьо-жовтих" чекає не такий складний матч, як був зі збірною Німеччини. За словами експерта, Бундестім перевершує Україну, але рівень польської команди загалом відповідає силі підопічних Сергія Реброва.

Віталій Кварцяний спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

На думку експерта, багатьом українським футболістам є що доводити на полі. Михайло Мудрик провів неоднозначний сезон у "Челсі", Георгій Судаков хоче забронювати місце в основному складі "синьо-жовтих". Для Романа Яремчука, який має проблеми у клубній кар'єрі, теж важливий кожен вдалий матч у збірній України.

Кварцяний упевнений, що у Реброва кращий вибір голкіперів та форвардів, ніж у тренера збірної Польщі. Експерт нагадав, що Артем Довбик заочно перевершив Роберта Левандовського і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

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