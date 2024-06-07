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Кварцяный дал неожиданный прогноз на матч сборных Украины и Польши

7 июня 2024 13:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Польша — Украина — Кварцяный дал неожиданный прогноз на матч
Виталий Кварцяный во время матча. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Федерации футбола Волыни Виталий Кварцяный оцени шансы сборной Украины в товарищеском матче против Польши. Бывший тренер назвал сильные стороны команды Сергея Реброва. 

Кварцяный не сомневается, что поединок с Польшей окажется сложным, сообщает "Украинский футбол". 

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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный уверен, что подопечных Сергея Реброва ждет сложным матч против национальной команды Польши. Сборная Украины встретится с равным по классу соперником. При этом Кварцяный считает, что уровень Экстракляса выше, чем у Премьер-лиги. Однако в составе "сине-желтых" много легионеров, которые успешно выступают в зарубежных чемпионатах. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шансы сборной Украины на победу над Польшей 

Кварцяный считает, что "сине-желтых" ждет не такой сложный матч, как был со сборной Германии. По словам эксперта, Бундестим превосходит Украину, но уровень польской команды в целом соответствует силе подопечных Сергея Реброва. 

Виталий Кварцяный
Виталий Кварцяный наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

По мнению эксперта, многим украинским футболистам есть что доказывать на поле. Михаил Мудрик провел неоднозначный сезон в "Челси", Георгий Судаков хочет забронировать место в основном составе "сине-желтых". Для Романа Яремчука, у которого есть проблемы в клубной карьере, тоже важен каждый удачный матч в сборной Украины. 

Кварцяный уверен, что у Реброва лучше выбор голкиперов и форвардов, чем у тренера сборной Польши. Эксперт напомнил, что Артем Довбик заочно превзошел Роберта Левандовского и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
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Виталий Кварцяный

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