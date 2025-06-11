Кварцяний похвалив Забарного, але розкритикував його гетри та стрибки Луніна

Віталій Кварцяний. Фото: "скриншот"

Збірна України в товариському матчі здолала команду Нової Зеландії. За рахунку 1:1 перемогу синьо-жовтим приніс Олександр Зінченко.

Про матч збірної України висловився відомий футбольний тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю Blik.ua.

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Ілля Забарний. Фото: УАФ

Кварцяному не сподобались гетри Забарного

Кварцяний високо оцінив виступ Забарного та виділяє, що Ілля грає розкуто, впевнено, багато працює, добре читає гру, підключається до атак і надійний у захисті, але потрібно менше пасувати назад.

Тренер додав, що в матчі не було гравців, які б явно програвали, а команда продемонструвала єдність.

Разом із тим Кварцяний розкритикував те, як Забарний низько носить свої герти.

"Чому Забарний грає у коротких гетрах? Чого він їх спустив? Ну не личить це йому! Він же високий, а спустив гетри і здається меншим на зріст. Ну він же красивий хлопець… Як казав один письменник, у людині повинно бути все прекрасно.

Дівчата от люблять футболістів, це ж не секрет. Люблять і п’яних, і обкурених, і грубих, але ж не зі спущеними гетрами!", — сказав Кварцяний.

При цьому, від Кварцяного дісталося воротарям. Тренер вважає, що Анатолій Трубін є хорошим воротарем, однак критикує його техніку — зокрема дії на майданчику, коли той розставляє ноги вперед, а руки тримає назад. На думку спеціаліста, воротар має діяти згруповано, з руками вперед.

Щодо Андрія Луніна, Кварцяний висловив зауваження до його розташування під час кутових, вважаючи, що той мав би діяти активніше та брати м’яч на виході, як це робили легендарні голкіпери. Також він розкритикував сучасну тенденцію серед воротарів уникати жорстких стиків, надаючи перевагу обережності.

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