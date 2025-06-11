Кварцяный похвалил Забарного, но раскритиковал его гетры и прыжки Лунина

Виталий Кварцяный. Фото: "скриншот"

Сборная Украины в товарищеском матче одолела команду Новой Зеландии. При счете 1:1 победу сине-желтым принес Александр Зинченко.

О матче сборной Украины высказался известный футбольный тренер Виталий Кварцяный в интервью Blik.ua.

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Кварцяному не понравились гетры Забарного

Кварцяный высоко оценил выступление Забарного и выделяет, что Илья играет раскованно, уверенно, много работает, хорошо читает игру, подключается к атакам и надежен в защите, но нужно меньше пасовать назад.

Тренер добавил, что в матче не было игроков, которые бы явно проигрывали, а команда продемонстрировала единство.

Вместе с тем Кварцяный раскритиковал то, как Забарный низко носит свои герты.

"Почему Забарный играет в коротких гетрах? Чего он их спустил? Ну не подобает это ему! Он же высокий, а спустил гетры и кажется меньше ростом. Ну он же красивый парень... Как говорил один писатель, в человеке должно быть все прекрасно.

Девушки вот любят футболистов, это же не секрет. Любят и пьяных, и обкуренных, и грубых, но не со спущенными гетрами!", — сказал Кварцяный.

При этом, от Кварцяного досталось вратарям. Тренер считает, что Анатолий Трубин является хорошим вратарем, однако критикует его технику — в частности действия на площадке, когда тот расставляет ноги вперед, а руки держит назад. По мнению специалиста, вратарь должен действовать сгруппировано, с руками вперед.

Относительно Андрея Лунина, Кварцяный высказал замечания к его расположению во время угловых, считая, что тот должен действовать активнее и брать мяч на выходе, как это делали легендарные голкиперы. Также он раскритиковал современную тенденцию среди вратарей избегать жестких стыков, предпочитая осторожность.

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