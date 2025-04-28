Кварцяний розкритикував Судакова після матчу Шахтар — Динамо

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Колишній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний не згоден з поціновувачами гри півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова. Він бачить проблеми в грі талановитого гравця.

Про це Кварцяний повідомив після гри "Шахтар" — "Динамо" в інтерв’ю ТаТоТаке.

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Кварцяний вважає, що Судаков є хорошим футболістом, але не відповідає рівню топових клубів, бо йому бракує функціонального стану та впевненості.

"Я б йому бажав потрапити в якийсь клуб, як іде рекламна кампанія у його можливості, що його там всі хочуть. Але зараз не найкращий у нього стан і функціональний, і впевненості йому бракує", — сказав Кварцяний.

Кварцяний заявив, що йому подобався Олександр Зубков під час виступів за "Шахтар". У ньому він відзначив потужність, сильний удар і бойовий характер.

Серед інших українських футболістів Кварцяний особливо виділив Іллю Забарного, поставивши його на перше місце серед всіх.

Нагадаємо, четверо відомих тренерів можуть претендувати на посаду головного тренера "Шахтаря".

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