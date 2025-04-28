Кварцяный раскритиковал Судакова после матча Шахтер — Динамо

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Бывший главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный не согласен с ценителями игры полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова. Он видит проблемы в игре талантливого игрока.

Об этом Кварцяный сообщил после игры "Шахтер" — "Динамо" в интервью ТаТоТаке.

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Кварцяный считает, что Судаков является хорошим футболистом, но не соответствует уровню топовых клубов, потому что ему не хватает функционального состояния и уверенности.

"Я бы ему желал попасть в какой-то клуб, как идет рекламная кампания в его возможности, что его там все хотят. Но сейчас не лучшее у него состояние и функциональное, и уверенности ему не хватает", — сказал Кварцяный.

Кварцяный заявил, что ему нравился Александр Зубков во время выступлений за "Шахтер". В нем он отметил мощность, сильный удар и боевой характер.

Среди других украинских футболистов Кварцяный особо выделил Илью Забарного, поставив его на первое место среди всех.

Напомним, четверо известных тренеров могут претендовать на должность главного тренера "Шахтера".

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