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Квасниця забив гарний гол у ворота Італії — відео

19 листопада 2024 20:41
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна U-21 — Італія U-21 — відео голу Квасниці
Ілля Квасниця. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України U-21 в Італії грає товариський матч проти місцевої команди. Раніше команда вийшла на Євро-2025 й грає вже другу товариську гру підряд.

Після першого тайму Україна програє господарям, передає портал Новини.LIVE.

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Італія відкрила рахунок на 26-й хвилині. Палестра з правого флангу навісив у штрафний майданчик, де Фабіо ударом зльоту не залишив шансів Нещерету.

Україна зрівняла рахунок на 28-й хвилині. Квасниця перехопив передачу суперника, наблизився до штрафного майданчика і низом пробив точно в дальній кут воріт.

Другий м’яч Італія забила на 45-й хвилині. Після кутового з лівого флангу на ближню стійку Еспозіто точно пробив головою.

Італія — Україна — 2:1

Голи: Фабіо, 26, Еспозіто, 45 — Квасниця, 28

Нагадаємо, гравець збірної України Ілля Забарний може перейти у три гранди АПЛ.

Колишня дружина Андрія Пʼятова готова поїхати з Україну через тиск.

Власник "Динамо" Ігор Суркіс розповів, чи активно клуб проявить себе на трансферному ринку. 

Головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть звільнити вже після наступної гри.

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