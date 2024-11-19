Україна U-21 — Італія U-21 — відео голу Квасниці

Ілля Квасниця. Фото: УАФ

Збірна України U-21 в Італії грає товариський матч проти місцевої команди. Раніше команда вийшла на Євро-2025 й грає вже другу товариську гру підряд.

Після першого тайму Україна програє господарям, передає портал Новини.LIVE.

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Квасниця забив у ворота Італії

Італія відкрила рахунок на 26-й хвилині. Палестра з правого флангу навісив у штрафний майданчик, де Фабіо ударом зльоту не залишив шансів Нещерету.

Україна зрівняла рахунок на 28-й хвилині. Квасниця перехопив передачу суперника, наблизився до штрафного майданчика і низом пробив точно в дальній кут воріт.

Другий м’яч Італія забила на 45-й хвилині. Після кутового з лівого флангу на ближню стійку Еспозіто точно пробив головою.

Італія — Україна — 2:1

Голи: Фабіо, 26, Еспозіто, 45 — Квасниця, 28

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