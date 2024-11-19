Украина U-21 — Италия U-21 — видео гола Квасницы

Илья Квасница. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 в Италии играет товарищеский матч против местной сборной. Ранее команда вышла на Евро-2025 и играет вторую товарищескую игру подряд.

После первого тайма Украина проигрывает хозяевам, передает портал Новини.LIVE.

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Квасница забил в ворота Италии

Италия открыла счет на 26-й минуте. Палестра с правого фланга навесил в штрафную, где Фабио ударом слета не оставил шансов Нещерету.

Украина сравняла счет на 28-й минуте. Квасница перехватил передачу соперника, приблизился к штрафной и низом пробил точно в дальний угол ворот.

Второй мяч Италия забила на 45-й минуте. После углового с левого фланга на ближнюю стойку Эспозито точно пробил головой.

Италия — Украина — 2:1

Голы: Фабио, 26, Эспозито, 45 — Квасница, 28

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