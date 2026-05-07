У Києві пройшов найбільший за час війни турнір із карате

Учасники турніру. Фото: Kyiv Open 2026.

У Києві відбувся турнір із карате Kyiv Open 2026, який став найбільшим змаганням в Україні за час повномасштабної війни. Змагання відбулися у спорткомплексі КПІ. У турнірі взяли участь 1068 спортсменів із 51 клубу та 16 регіонів країни.

Kyiv Open проводився вже в 16-й раз і повернувся після п'ятирічної перерви, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу турніру.

Організатори підготували п'ять татамі та повноцінну інфраструктуру для учасників і глядачів. Турнір відзначився високим рівнем конкуренції та великою кількістю поєдинків. За підсумками змагань перше місце в загальному заліку посів одеський клуб "Легіон". Команда завоювала 12 золотих, 9 срібних та 11 бронзових нагород.

Які команди стали найкращими на турнірі

Друге місце посів клуб "Катана" з Чорноморська, спортсмени якого виграли 10 золотих медалей. Третім у медальному заліку став київський "Чемпіон", який випередив столичний "Сегун" завдяки більшій кількості срібних нагород. Турнір з карате проходив за підтримки підрозділів активних дій ГУР Міноборони України. Серед почесних гостей змагань був присутній Герой України Артем Резонов.

Під час першого дня змагань турнір із карате тричі переривався через повітряні тривоги в Києві. Поруч зі спорткомплексом КПІ учасники також могли бачити зруйнований російськими ракетами басейн університету. Незважаючи на складні умови, організатори зуміли провести змагання на високому рівні. Міжнародний статус турніру поки що неможливий через війну, проте спортивна складова та рівень організації отримали високі оцінки учасників.

