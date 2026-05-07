В Киеве прошел крупнейший за время войны турнир по карате

Участники турнира. Фото: Kyiv Open 2026.

В Киеве состоялся турнир по карате Kyiv Open 2026, который стал крупнейшим соревнованием в Украине за время полномасштабной войны. Соревнования прошли в спорткомплексе КПИ. В турнире приняли участие 1068 спортсменов из 51 клуба и 16 регионов страны.

Kyiv Open проводился уже в 16-й раз и вернулся после пятилетнего перерыва, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу турнира.

Организаторы подготовили пять татами и полноценную инфраструктуру для участников и зрителей. Турнир отметился высоким уровнем конкуренции и большим количеством поединков. По итогам соревнований первое место в общем зачете занял одесский клуб "Легион". Команда завоевала 12 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград.

Какие команды стали лучшими на турнире

Второе место занял клуб "Катана" из Черноморска, спортсмены которого выиграли 10 золотых медалей. Третьим в медальном зачете стал киевский "Чемпион", опередивший столичный "Сегун" благодаря большему количеству серебряных наград. Турнир по карате проходил при поддержке подразделений активных действий ГУР Минобороны Украины. Среди почетных гостей соревнований присутствовал Герой Украины Артем Резонов.

Во время первого дня соревнований турнир по карате трижды прерывался из-за воздушных тревог в Киеве. Рядом со спорткомплексом КПИ участники также могли видеть разрушенный российскими ракетами бассейн университета. Несмотря на сложные условия, организаторы сумели провести соревнования на высоком уровне. Международный статус турнира пока невозможен из-за войны, однако спортивная составляющая и уровень организации получили высокие оценки участников.

