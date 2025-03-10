Лаченков обрушився з критикою на Суркісів за недостатню допомогу Динамо для ЗСУ

Ігор Суркіс передав автомобілі військовим ЗСУ. Фото: "Динамо" Київ

Відомий український блогер Ігор Лаченков розкритикував власників київського "Динамо" братів Ігоря та Григорія Суркісів. Причиною стала допомога військовим від донецького "Шахтаря".

Лаченков висловив своє обурення в Telegram.

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Що обурило Лаченкова?

Популярний блогер відреагував на пост учителя Руслана Циганкова, який звернувся до Суркісів після того, як донецький "Шахтар" почав збір для Третьої окремої штурмової бригади.

Циганков висловив нерозуміння, чому "Шахтар" постійно ініціює нові проєкти для підтримки військових, а "Динамо" передає раз на пів року "дві фури води і два вживані автомобілі для ЗСУ".

Лаченков вважає, що Суркіси недостатньо допомагають армії і що проти них мають бути запроваджені санкції.

"Суркіси, ми пам'ятаємо, що ви колишні опзжисти і тихо сидите в Києві. Може, почнете робити більше? За вами так само плачуть санкції, як і за іншими з ОПЗЖ. Чому влада це ігнорує? Чи вже створили зручну коаліцію? Поки нас тиснуть зовні, всередині країни тупо пауза, нічого не робиться, щоб вона стала сильнішою", — написав Лаченков.

Після поста блогера "Динамо" опублікувало звіт про передану в лютому допомогу.

Як "Динамо" допомогло фронту в лютому:

1 автомобіль Citroen Berlingo

65 160 енергетичних батончиків

16 320 літрів питної води

1344 порції вермішелі швидкого приготування

1680 порцій макаронів

480 пар термошкарпеток

Допомога військовим госпіталям:

2250 порцій дитячого харчування

25 обладнаних ліжок

25 спеціалізованих медичних ліжок

25 матраців

Опубліковані цифри розлютили Лаченкова ще більше, оскільки він вважає, що це мізерно мало для великого футбольного клубу.

"За лютий одне авто для військових... Добре, що прописали 87 памперсів", — іронічно зауважив блогер.

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