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Лаченков призвал к санкциям против владельцев Динамо Суркисов

10 марта 2025 19:08
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Лаченков обрушился с критикой на Суркисов за недостаточную помощь Динамо для ВСУ
Игорь Суркис передал автомобили военным ВСУ. Фото: "Динамо" Киев
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Известный украинский блогер Игорь Лаченков раскритиковал владельцев киевского "Динамо" братьев Игоря и Григория Суркисов. Причиной стала помощь военным от донецкого "Шахтера".

Лаченков высказал свое возмущение в Telegram.

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Благотворительная помощь от Суркисов. Фото: "Динамо"

Что возмутило Лаченкова?

Популярный блогер отреагировал на пост учителя Руслана Цыганкова, который обратился к Суркисам после того, как донецкий "Шахтер" начал сбор для Третьей отдельной штурмовой бригады.

Цыганков выразил непонимание, почему "Шахтер" постоянно инициирует новые проекты для поддержки военных, а "Динамо" передает раз в полгода "две фуры воды и два бывших в употреблении автомобиля для ВСУ".

Лаченков считает, что Суркисы недостаточно помогают армии и что против них должны быть введены санкции.

"Суркисы, мы помним, что вы бывшие опзжисты и тихо сидите в Киеве. Может, начнете делать больше? По вам так же плачут санкции, как и по другим из ОПЗЖ. Почему власть это игнорирует? Или уже создали удобную коалицию? Пока нас давят снаружи, внутри страны тупо пауза, ничего не делается, чтобы она стала сильнее", — написал Лаченков.

После поста блогера "Динамо" опубликовало отчет о переданной в феврале помощи.

Как "Динамо" помогло фронту в феврале:

  • 1 автомобиль Citroen Berlingo
  • 65 160 энергетических батончиков
  • 16 320 литров питьевой воды
  • 1344 порции вермишели быстрого приготовления
  • 1680 порций макарон
  • 480 пар термоносков

Помощь военным госпиталям:

  • 2250 порций детского питания
  • 25 оборудованных кроватей
  • 25 специализированных медицинских кроватей
  • 25 матрасов

Опубликованные цифры разозлили Лаченкова еще больше, поскольку он считает, что это ничтожно мало для большого футбольного клуба.

"За февраль одно авто для военных… Хорошо, что прописали 87 памперсов", — иронично заметил блогер.

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футбол Динамо Игорь Лаченков Игорь Суркис Григорий Суркис
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