Лаченков обрушился с критикой на Суркисов за недостаточную помощь Динамо для ВСУ

Игорь Суркис передал автомобили военным ВСУ. Фото: "Динамо" Киев

Известный украинский блогер Игорь Лаченков раскритиковал владельцев киевского "Динамо" братьев Игоря и Григория Суркисов. Причиной стала помощь военным от донецкого "Шахтера".

Лаченков высказал свое возмущение в Telegram.

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Что возмутило Лаченкова?

Популярный блогер отреагировал на пост учителя Руслана Цыганкова, который обратился к Суркисам после того, как донецкий "Шахтер" начал сбор для Третьей отдельной штурмовой бригады.

Цыганков выразил непонимание, почему "Шахтер" постоянно инициирует новые проекты для поддержки военных, а "Динамо" передает раз в полгода "две фуры воды и два бывших в употреблении автомобиля для ВСУ".

Лаченков считает, что Суркисы недостаточно помогают армии и что против них должны быть введены санкции.

"Суркисы, мы помним, что вы бывшие опзжисты и тихо сидите в Киеве. Может, начнете делать больше? По вам так же плачут санкции, как и по другим из ОПЗЖ. Почему власть это игнорирует? Или уже создали удобную коалицию? Пока нас давят снаружи, внутри страны тупо пауза, ничего не делается, чтобы она стала сильнее", — написал Лаченков.

После поста блогера "Динамо" опубликовало отчет о переданной в феврале помощи.

Как "Динамо" помогло фронту в феврале:

1 автомобиль Citroen Berlingo

65 160 энергетических батончиков

16 320 литров питьевой воды

1344 порции вермишели быстрого приготовления

1680 порций макарон

480 пар термоносков

Помощь военным госпиталям:

2250 порций детского питания

25 оборудованных кроватей

25 специализированных медицинских кроватей

25 матрасов

Опубликованные цифры разозлили Лаченкова еще больше, поскольку он считает, что это ничтожно мало для большого футбольного клуба.

"За февраль одно авто для военных… Хорошо, что прописали 87 памперсов", — иронично заметил блогер.

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