Лаченков обрушился с критикой на Суркисов за недостаточную помощь Динамо для ВСУ

Лаченков призвал к санкциям против владельцев Динамо Суркисов
Известный украинский блогер Игорь Лаченков раскритиковал владельцев киевского "Динамо" братьев Игоря и Григория Суркисов. Причиной стала помощь военным от донецкого "Шахтера".
Лаченков высказал свое возмущение в Telegram.
Что возмутило Лаченкова?
Популярный блогер отреагировал на пост учителя Руслана Цыганкова, который обратился к Суркисам после того, как донецкий "Шахтер" начал сбор для Третьей отдельной штурмовой бригады.
Цыганков выразил непонимание, почему "Шахтер" постоянно инициирует новые проекты для поддержки военных, а "Динамо" передает раз в полгода "две фуры воды и два бывших в употреблении автомобиля для ВСУ".
Лаченков считает, что Суркисы недостаточно помогают армии и что против них должны быть введены санкции.
"Суркисы, мы помним, что вы бывшие опзжисты и тихо сидите в Киеве. Может, начнете делать больше? По вам так же плачут санкции, как и по другим из ОПЗЖ. Почему власть это игнорирует? Или уже создали удобную коалицию? Пока нас давят снаружи, внутри страны тупо пауза, ничего не делается, чтобы она стала сильнее", — написал Лаченков.
После поста блогера "Динамо" опубликовало отчет о переданной в феврале помощи.
Как "Динамо" помогло фронту в феврале:
- 1 автомобиль Citroen Berlingo
- 65 160 энергетических батончиков
- 16 320 литров питьевой воды
- 1344 порции вермишели быстрого приготовления
- 1680 порций макарон
- 480 пар термоносков
Помощь военным госпиталям:
- 2250 порций детского питания
- 25 оборудованных кроватей
- 25 специализированных медицинских кроватей
- 25 матрасов
Опубликованные цифры разозлили Лаченкова еще больше, поскольку он считает, что это ничтожно мало для большого футбольного клуба.
"За февраль одно авто для военных… Хорошо, что прописали 87 памперсов", — иронично заметил блогер.
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