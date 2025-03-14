Ламін Ямаль назвав секрет результативної гри за Барселону

Ламін Ямал (ліворуч) та Рафінья. Фото: Reuters/Albert Gea

Атакувальний півзахисник Ламін Ямаль увірвався до основного складу "Барселони" минулого сезону. Він швидко став одним із лідерів каталонської команди.

Ямаль пояснив, чому його не хвилює статус одного з найталановитіших футболістів світу, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Лідер "Барселони" 13 березня відсвяткував 18-річчя. За півтора останні роки він уже завоював кілька титулів, включно із золотою медаллю чемпіона Європи-2024, а також став наймолодшим автором голу в Лізі чемпіонів. Ламін Ямаль встановив уже чимало персональних рекордів. При цьому хавбек постійно прогресує, і його не хвилює увага преси чи тиск з боку вболівальників.

Ламін Ямаль назвав свій секрет

Молодий футболіст зізнався, що з дитинства мріяв досягти успіхів у цьому виді спорту. Попри численні регалії, хавбек вважає, що поки що навіть не наблизився до виконання своєї мрії. Він усе ще "голодний" і хоче якомога частіше виходити на поле. При цьому лідер "Барселони" вважає за краще не будувати плани й прагне отримувати задоволення від гри.

Ламін Ямаль і Рафінья святкують гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль заявив, що давно змирився з публічністю і тиском. Це частина медійності, яку сучасні спортсмени повинні сприймати як даність. Він не думає про це і намагається демонструвати свої найкращі якості в кожному матчі. Ламін зізнався, що йому подобається бачити повагу і захоплення в очах партнерів по команді та представників тренерського штабу. Його тішить футбол, який півзахисник вважає найкращою роботою у світі.

У сезоні 2024/2025 Ламін Ямаль зіграв за "Барселону" 37 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 12 голів та 16 результативних передач.

Нагадаємо, відомий футболіст не збирається повертатися в Україну попри контракт із клубом УПЛ.

У київському "Динамо" нещодавно прогримів скандал, і Віктор Леоненко пояснив, з чим це пов'язано.

Сергій Ребров зробив перестановки в заявці збірної України й пояснив, чого чекає від футболістів.

Олександр Усик зізнався, що думає про українських політиків, і поділився планами.