Ламін Ямаль назвав секрет результативної гри за Барселону

Ламін Ямал здивував словами про секрет успішної гри за Барселону
Атакувальний півзахисник Ламін Ямаль увірвався до основного складу "Барселони" минулого сезону. Він швидко став одним із лідерів каталонської команди.
Ямаль пояснив, чому його не хвилює статус одного з найталановитіших футболістів світу, повідомляє Mundo Deportivo.
Лідер "Барселони" 13 березня відсвяткував 18-річчя. За півтора останні роки він уже завоював кілька титулів, включно із золотою медаллю чемпіона Європи-2024, а також став наймолодшим автором голу в Лізі чемпіонів. Ламін Ямаль встановив уже чимало персональних рекордів. При цьому хавбек постійно прогресує, і його не хвилює увага преси чи тиск з боку вболівальників.
Ламін Ямаль назвав свій секрет
Молодий футболіст зізнався, що з дитинства мріяв досягти успіхів у цьому виді спорту. Попри численні регалії, хавбек вважає, що поки що навіть не наблизився до виконання своєї мрії. Він усе ще "голодний" і хоче якомога частіше виходити на поле. При цьому лідер "Барселони" вважає за краще не будувати плани й прагне отримувати задоволення від гри.
Ямаль заявив, що давно змирився з публічністю і тиском. Це частина медійності, яку сучасні спортсмени повинні сприймати як даність. Він не думає про це і намагається демонструвати свої найкращі якості в кожному матчі. Ламін зізнався, що йому подобається бачити повагу і захоплення в очах партнерів по команді та представників тренерського штабу. Його тішить футбол, який півзахисник вважає найкращою роботою у світі.
У сезоні 2024/2025 Ламін Ямаль зіграв за "Барселону" 37 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 12 голів та 16 результативних передач.
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