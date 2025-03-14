Ламин Ямаль назвал секрет результативной игры за Барселону

Ламин Ямал удивил словами о секрете успешной игры за Барселону
Атакующий полузащитник Ламин Ямаль ворвался в основной состав "Барселоны" в прошлом сезоне. Он быстро стал одним из лидеров каталонской команды.
Ямаль объяснил, почему его не волнует статус одного из самых талантливых футболистов мира, сообщает Mundo Deportivo.
Лидер "Барселоны" 13 марта отпраздновал 18-летие. За полтора последних года он уже завоевал несколько титулов, включая золотую медаль чемпиона Европы-2024, а также стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Ламин Ямаль установил уже немало персональных рекордов. При этом хавбек постоянно прогрессирует, и его не волнует внимание прессы или давление со стороны болельщиков.
Ламин Ямаль назвал свой секрет
Молодой футболист признался, что с детства мечтал добиться успехов в этом виде спорта. Несмотря на многочисленные регалии, хавбек считает, что пока даже не приблизился к исполнению своей мечты. Он все еще "голоден" и хочет как можно чаще выходить на поле. При этом лидер "Барселоны" предпочитает не строить планы и стремится получать удовольствие от игры.
Ямаль заявил, что давно смирился с публичностью и давлением. Это часть медийности, которую современные спортсмены должны воспринимать как данность. Он не думает об этом и старается демонстрировать свои лучшие качества в каждом матче. Ламин признался, что ему нравится видеть уважение и восхищение в глазах партнеров по команде и представителей тренерского штаба. Его радует футбол, который полузащитник считает лучшей работой в мире.
В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах. На его счету 12 голов и 16 результативных передач.
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