Ламин Ямаль назвал секрет результативной игры за Барселону

Ламин Ямал (слева) и Рафинья. Фото: Reuters/Albert Gea

Атакующий полузащитник Ламин Ямаль ворвался в основной состав "Барселоны" в прошлом сезоне. Он быстро стал одним из лидеров каталонской команды.

Ямаль объяснил, почему его не волнует статус одного из самых талантливых футболистов мира, сообщает Mundo Deportivo.

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Лидер "Барселоны" 13 марта отпраздновал 18-летие. За полтора последних года он уже завоевал несколько титулов, включая золотую медаль чемпиона Европы-2024, а также стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Ламин Ямаль установил уже немало персональных рекордов. При этом хавбек постоянно прогрессирует, и его не волнует внимание прессы или давление со стороны болельщиков.

Ламин Ямаль назвал свой секрет

Молодой футболист признался, что с детства мечтал добиться успехов в этом виде спорта. Несмотря на многочисленные регалии, хавбек считает, что пока даже не приблизился к исполнению своей мечты. Он все еще "голоден" и хочет как можно чаще выходить на поле. При этом лидер "Барселоны" предпочитает не строить планы и стремится получать удовольствие от игры.

Ламин Ямаль и Рафинья празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль заявил, что давно смирился с публичностью и давлением. Это часть медийности, которую современные спортсмены должны воспринимать как данность. Он не думает об этом и старается демонстрировать свои лучшие качества в каждом матче. Ламин признался, что ему нравится видеть уважение и восхищение в глазах партнеров по команде и представителей тренерского штаба. Его радует футбол, который полузащитник считает лучшей работой в мире.

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах. На его счету 12 голов и 16 результативных передач.

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