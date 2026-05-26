Лапін звернувся до вболівальників після першої поразки в кар'єрі

Лапін уперше прокоментував свою поразку в Єгипті
Український спортсмен Даніель Лапін традиційно виступив в андеркарді бою Олександра Усика. Під час "Вечора боксу" в Єгипті він поступився Бенджаміну Тані. Багато експертів визнали цей результат несподіваним.
Даніель Лапін уперше прокоментував результат свого бою, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт спортсмена.
Даніель Лапін був фаворитом перед протистоянням із Бенджаміном Тані, проте під час поєдинку український боксер практично у всіх компонентах поступився супернику. У четвертому раунді опонент двічі відправив Даніеля в нокдаун, у підсумку бій закінчився нокаутом.
Що Лапін сказав після поразки
Це фіаско стало першим для українця в його кар'єрі. Бенджамін Тані після свого успіху став володарем поясів WBA International Gold та WBC Greater. Даніель Лапін кілька днів мовчав, але все ж вийшов на зв'язок після своєї поразки.
"Усім велике спасибі за підтримку. Це бокс, і такі випадки тут бувають. Я повернуся сильнішим, ніж зараз", — написав Лапін.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про пропозицію Джейсона Стейтема після поразки Ріко Верхувена від Олександра Усика.
Також Новини.LIVE повідомляли, де можуть продовжити кар'єру українські гравці "Жирони" Віктор Циганков та Владислав Ванат.