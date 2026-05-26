КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес

Головна Спорт Лапін уперше прокоментував свою поразку в Єгипті

Дата публікації: 26 травня 2026 13:29
Лапін звернувся до вболівальників після першої поразки в кар'єрі
Даніель Лапін (праворуч) пропускає удар. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Український спортсмен Даніель Лапін традиційно виступив в андеркарді бою Олександра Усика. Під час "Вечора боксу" в Єгипті він поступився Бенджаміну Тані. Багато експертів визнали цей результат несподіваним.

Даніель Лапін уперше прокоментував результат свого бою, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт спортсмена.

Даніель Лапін був фаворитом перед протистоянням із Бенджаміном Тані, проте під час поєдинку український боксер практично у всіх компонентах поступився супернику. У четвертому раунді опонент двічі відправив Даніеля в нокдаун, у підсумку бій закінчився нокаутом.

Що Лапін сказав після поразки

Це фіаско стало першим для українця в його кар'єрі. Бенджамін Тані після свого успіху став володарем поясів WBA International Gold та WBC Greater. Даніель Лапін кілька днів мовчав, але все ж вийшов на зв'язок після своєї поразки.

"Усім велике спасибі за підтримку. Це бокс, і такі випадки тут бувають. Я повернуся сильнішим, ніж зараз", — написав Лапін.

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
