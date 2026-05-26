Лапин обратился к болельщикам после первого поражения в карьере

Даниэль Лапин (справа) пропускает удар. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Украинский спортсмен Даниэль Лапин традиционно выступил в андеркарде боя Александра Усика. Во время "Вечера бокса" в Египте он уступил Бенджамину Тани. Многие эксперты сочли этот результат неожиданным.

Даниэль Лапин впервые прокомментировал результат своего боя, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.

Даниэль Лапин был фаворитом перед противостоянием с Бенджамином Тани, однако во время поединка украинский боксер практически во всех компонентах уступил сопернику. В четвертом раунде оппонент дважды отправил Даниэля в нокдаун, в итоге бой закончился нокаутом.

Что Лапин сказал после поражения

Это фиаско стало первым для украинца в его карьере. Бенджамин Тани после своего успеха стал обладателем поясов WBA International Gold та WBC Greater. Даниэль Лапин несколько дней молчал, но все же вышел на связь после своего поражения.

"Всем большое спасибо за поддержку. Это бокс, и такие случаи тут бывают. Я вернусь более сильным, чем сейчас", — написал Лапин.

