Іан Райт розкритикував Олександра Зінченка за гру в Арсеналі

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко викликає переляк. Вся проблема у помилках, яких припускає футболіст.

Про це розповів колишній футболіст "Арсеналу" Іан Райт в ефірі The Overlap, передає Sport.ua.

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Олександр Зінченко центром команди. Фото: instagram.com/zinchenko

Легенда "Арсеналу" боїться за клуб, коли на полі Зінченко

За словами Райта під час матчу 14 туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед", Зінченко його лякав до смерті. Свою фразу Іан промовив, коли Олександр сфолив перед своїм штрафним.

"Не приховую, мене турбував наш лівий фланг ще до гри. Зінченко лякає мене до смерті", — сказав Райт.

Коли ж Зінченка замінили на 71-й хвилині, Райт зрадів і похвалив українця за те, що він залишив поле.

Цього сезону Зінченко зіграв лише у дев'яти матчах за "Арсенал", де не відзначався результативними діями. Українець переважно виходив на заміну.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 27-річного Зінченка у 35 млн євро.

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