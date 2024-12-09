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Легенда Арсенала заявил, что Зинченко его сильно пугает

9 декабря 2024 12:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Иан Райт раскритиковал Александра Зинченко за игру в Арсенале
Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вызывает испуг. Вся проблема в ошибках, которые допускает футболист.

Об этом рассказал бывший футболист "Арсенала" Иан Райт в эфире The Overlap, передает Sport.ua.

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Александр Зинченко по центру команды. Фото: instagram.com/zinchenko

Легенда "Арсенала" боится за клуб, когда на поле Зинченко

По словам Райта, во время матча 14-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", Зинченко его пугает до смерти. Свою фразу Иан произнес, когда Александр сфолил перед своей штрафной.

"Не скрою, меня беспокоил наш левый фланг еще до игры. Зинченко пугает меня до смерти", — сказал Райт.

Когда же Зинченко заменили на 71-й минуте, то Райт обрадовался и похвалил украинца за то, что он покинул поле.

В этом сезоне Зинченко сыграл только в девяти матчах за "Арсенал", где не отличался результативными действиями. Украинец в основном выходил на замену.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 27-летнего Зинченко в 35 млн евро.

Напомним, жена бывшего игрока "Динамо" и "Милана" имеет бутики в киевском ЦУМе, а ее муж под санкциями в Украине. 

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футбол Александр Зинченко Манчестер Юнайтед Арсенал украинские легионеры (футбол)

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