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Головна Спорт Легенда баскетболу показав яхту з майданчиком для гри

Легенда баскетболу показав яхту з майданчиком для гри

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 13:45
У легенди НБА Джонсона баскетбольний майданчик просто на яхті
Меджик Джонсон із дружиною на яхті. Фото: instagram.com/magicjohnson/

Легендарний баскетболіст та зірка НБА Ірвін "Меджик" Джонсон проводить літо в Європі, насолоджуючись життям на розкішній яхті.

На 95-метровому судні він встановив баскетбольний майданчик просто на носі та продемонстрував це на своїй сторінці в Instagram.

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Колишній баскетболіст поєднує відпочинок та спорт із краєвидом на Барселону. Окрім майданчика, Меджик Джонсон орендує яхту вартістю близько 1,2 млн євро на тиждень та ділиться з сім'єю та друзями atmosfera незабутньої відпустки.

Мэджик Джонсон
Меджик Джонсон на яхті. Фото: instagram.com/magicjohnson/

Хто такий Меджик Джонсон

Це п'ятиразовий чемпіон НБА з "Лейкерс", MVP фіналів та основна зірка Dream Team, з якою завоював золото Олімпіади 1992 року. Окрім спортивних досягнень, він побудував бізнес-імперію та став співвласником "Лос-Анджелес Доджерс".

Статки Джонсона оцінюють у мільярд доларів, а активна благодійна діяльність і перемога над ВІЛ 1991 року зробили його символом сили та натхнення. Цього року Меджик віддав перевагу відпочинку перед сімейною відпусткою, літнє круїзне життя знову стало для нього ритуалом відновлення та радості.

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спорт відпочинок Баскетбол Барселона НБА
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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